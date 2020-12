Extraño accidente con mucho dinero oculto en un automóvil volcado

Un accidente de tránsito que sucedió a principios de mes, provocaría algunas suspicacias. Un automóvil conducido por una mujer de 48 años, tumbó por ruta nacional 123 a la altura del Río Miriñay, en su trayecto de Paso de los Libres hacia Mercedes. Tras un llamado al 107, sería asistida y derivada al hospital de esa localidad. Pocos minutos después irrumpió en el Centro de Salud un ex intendente y ex diputado provincial del radicalismo. Apresurado preguntó y buscó un valijón que era transportado en el interior del vehículo, un Chevrolet Ónix. La guardia del Hospital se sorprendió por la excesiva preocupación del otrora legislador. Testigos ocasionales y quienes atendieron el incidente, aseguran que dentro del maletón había una enorme cantidad de dinero, distribuido en rollitos de billetes. Se apresuró el alta de la accidentada que, más allá de la violencia del vuelco, no quedó en observación. La idea era desaparecer del lugar. La policía no inició ninguna actuación de oficio, sobre lo que se interpretaría como un lavado de dinero, y evasión tributaria.



SOSPECHAN LAVADO DE DINERO Y EVASIÓN TRIBUTARIA EN MERCEDES



EL VEHÍCULO INVOLUCRADO EN EL ACCIDENTE SOBRE EL PUENTE DEL RÍO MIRIÑAY



LOS ROLLITOS DE BILLETES QUE HABRÌAN ESTADO EN UN LLAMATIVO VALIJÒN

HOSPITAL LAS MERCEDES, DONDE SE HABRÍA APURADO EL ALTA A LA MUJER ACCIDENTADA



PUENTE SOBRE EL RÍO MIRIÑAY DONDE OCURRIÓ EL EXTRAÑO ACCIDENTE