Exigen que Osella devuelva las lajas históricas de Plaza San Martín

Desde Nación exigen que el intendente Ignacio Osella devuelva las lajas históricas de la plaza San Martín que podrían estar en una casa. El ministerio de Cultura de la Nación exige que el Intendente de Goya “reubique las lajas históricas en la plaza” San Martín, sustraídas por la Secretaría de Obras y Servicios Públicos del Municipio Goyano y llevadas a un destino desconocido aparentemente para ser vendidas a un poderoso empresario. Osella pretendía no abordar el tema candente de la desaparición de las piedras lajas históricas que conmovió a la ciudad y tenía previsto dejar en la plaza “un contrapiso de hormigón” pelado, sin siquiera reponer las baldosas. Es decir que tras haber sustraído las antiguas piedras lajas rectangulares de gran tamaño, testigos de más de 150 años de historia, y retirado las baldosas calcáreas, no pensaba ni devolver las piedras lajas, ni reponer las baldosas calcáreas.

“Nos vamos a volver a contactar con el Municipio para que reubique las lajas históricas en la plaza”, declaró una funcionaria del ministerio de Cultura de Nación, visiblemente preocupada por el destino de esos bienes que datan de la Guerra del Paraguay, pertenecen a la Historia Argentina y poseen un gran valor patrimonial para el país.

La Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y Bienes Históricos (CNMLYBH), espantada ante la idea de Osella de dejar los senderos sin sus piedras lajas históricas en sus bordes y en cemento pelado, sin siquiera baldosas, le ordenó volver a colocar baldosas calcáreas.

“Entendiendo que la terminación con cemento es un desmedro para el valor patrimonial de esta plaza, la Comisión Nacional de Monumentos solicitó la terminación con baldosas calcáreas por nota del día 3 de diciembre”, escribe la Comisión Nacional CNMLYBH en un informe que remitió al ministerio de Cultura de la Nación.

El Secretario de Obras Públicas de Goya, Guillermo Peluffo, confirmó a la CNMLYBH que Osella pretendía dejar los senderos saqueados totalmente pelados, sin siquiera baldosas comunes. “El día 2 de diciembre nos comunicamos telefónicamente con el Secretario de Obras Públicas de Goya quien manifestó que efectivamente se estaban retirando las baldosas porque se encontraban en mal estado y que se realizaría en su lugar un contrapiso de hormigón como base del revestimiento a colocar en un futuro”, escribe la CNMLYBH en su informe.

“Sobre las piedras lajas que algunos ciudadanos habían señalado como el solado histórico aclaró que estas se encontraban colocadas en vertical, semi enterradas, como separación entre el sendero y el sector de césped”, continúa la CNMLYBH, citando al Secretario de Obras Públicas, como si el hecho de haber sido enterradas en vertical las hiciera menos históricas.

Las lajas históricas de gran tamaño que fueron sustraídas de la Plaza San Martín tienen más de 150 años y son evidentemente los antiguos solados del Piso al Norte (Plaza San Martín) de la Ciudad de Goya. Fueron colocadas verticalmente al borde de los caminos que antiguamente cubrían – y así milagrosamente preservadas – cuando el Municipio, hace ya varias décadas, decidió reemplazarlas absurdamente por baldosas calcáreas comunes.

Contrariamente a los pisos originales de la Catedral Nuestra Señora del Rosario, que fueron sustraídos, reemplazados por mosaicos comunes, y que desaparecieron, estas piedras lajas rectangulares de gran tamaño, de épocas de la Guerra del Paraguay, fueron preservadas justamente porque debido a su antigüedad y a la necesidad de conservarlas en su antiguo solar, se decidió enterrarlas apuntalando los senderos.

Varios medios han fotografiado el pasado 21 de noviembre frente a la antigua plaza el momento en que personal del Municipio carga las numerosas y valiosísimas lajas históricas en un camión con placa N°AD 239 TR, perteneciente a la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, para llevarlas a un destino desconocido.

Un vecino se acercó y dijo que ya tenían comprador, que el Intendente estaba vendiendo nuestro patrimonio histórico a un particular. “¿Quién?”, “¿Dónde se las han llevado?”, “¿Qué están esperando para volver a colocarlas en su lugar?”, preguntaban los vecinos.

La desaparición de las piedras lajas del siglo XIX del “Antiguo Piso al Norte” (hoy Plaza San Martín), sobre las que acamparon las fuerzas paraguayas en junio de 1865 en su avance durante la Guerra de la Triple Alianza, conmocionó a la ciudad. Tres concejales de oposición, Lorena Pérez Carballo, Daniel Lesteime y Pablo Ibáñez solicitaron por nota al intendente el 2 de diciembre “la recolocación urgente del piso de lajas históricas pertenecientes a la Plaza San Martín”.

El ministerio de Cultura de la Nación había exigido que fuera frenada “inmediatamente” la sustracción de las históricas lajas rectangulares de gran tamaño del Antiguo Piso de Goya (hoy Plaza San Martín), protegidas a nivel nacional. Calificando a las obras del Intendente Ignacio Osella de “lamentables” una funcionaria constató que no habían sido previamente “elevadas para su supervisión” por Nación, en violación del decreto de declaratoria N°472/2020 que protegió a nivel nacional el centro antiguo de Goya entre las calles Luis Agote, 9 de julio, Agustín P. Justo y el río.

La sustracción y posterior desaparición de las lajas patrimoniales del “Antiguo Piso al Norte” del siglo XIX fue consumada con la excusa de arreglar las baldosas comunes de la plaza – sin relación alguna con el antiguo piso patrimonial de valor incalculable que se encontraba enterrado verticalmente apuntalando los senderos y había sido preservado intacto desde hace más de 150 años.

El objetivo era aparentemente venderlo íntegramente a un importante empresario de la ciudad: ante el escándalo, la intervención de la Secretaría de Patrimonio Cultural de la Nación y la flagrante violación del decreto de declaratoria N° 472/2020 y de la Ley nacional de monumentos N°12.665, el intendente se vio obligado a poner fin a la sustracción, pero han desaparecido todas las lajas históricas que pudieron ser sustraídas en buen estado.

Poco tiempo más tarde, el Municipio retomaba la obra en otra cuadra de la plaza sin haber devuelto las lajas históricas sustraídas en la primer cuadra.

El art 1° ter de la Ley nacional de monumentos establece que es atribución de la Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y Bienes Históricos (CNMLYBH) : “Ejercer la superintendencia inmediata sobre los monumentos, lugares y bienes históricos nacionales”. El art. 5 de la Ley nacional de monumentos 12.665 establece que “los bienes protegidos no podrán ser vendidos, ni gravados, ni enajenados por cualquier título o acto, ni modificado su estatus jurídico, sin la intervención previa de la Comisión Nacional”.

En este caso un patrimonio histórico-cultural de inmenso valor ha sido sustraído de un espacio público protegido a nivel nacional, del que formaba parte, ha desaparecido, en violación del derecho de la ciudadanía a preservar, conocer y gozar de su historia, su identidad y su cultura. Cuando se transfieren ilegalmente bienes culturales pertenecientes a una sociedad, éstos al ser profanados para luego ser vendidos a particulares inescrupulosos, quedan descontextualizados, lo cual conduce a alterar, sino a borrar, una parte importante de la riqueza histórica y cultural de una comunidad.

El daño que se ocasiona a la sociedad es de tal magnitud que el único medio eficaz y disuasivo frente a estas conductas que atentan contra el patrimonio cultural es recurrir a la vía penal. La transferencia ilícita de bienes culturales – que en este caso forman parte de un espacio público protegido a nivel nacional – es una de las más graves afectaciones al patrimonio cultural de las sociedades.

Las grandes lajas patrimoniales fueron sustraídas brutalmente, siendo varias de ellas destrozadas a golpes de pico en la operación, por personal que no estaba ni autorizado ni capacitado para una intervención sobre un patrimonio cultural nacional de inmenso valor y más de 150 años de antigüedad, en violación del art. 184 del Código Penal. En el Capítulo VII “Daños”, el art. 184 inc. 5 del Código Penal contempla una figura agravada del delito básico de daño previsto en el art. 183, castigando con una pena de tres (3) meses a cuatro (4) años de prisión, si el daño es ejecutado en “paseos u otros bienes de uso público”.

El Antiguo Piso (Plaza San Martín), una plaza del siglo XIX situada en el entorno noroeste del centro fundacional, intacta y rodeada de casonas antiguas, fue testigo de un hecho histórico que cambió el curso de la Guerra del Paraguay en 1865: siendo inminente la ocupación de Goya por las fuerzas paraguayas, el Presidente del Paraguay Francisco Solano López exigió el 26 de Mayo del general Wenceslao Robles su inmediata retirada hacia el norte, en dirección de la ciudad de Corrientes que acababa de sufrir un ataque aliado el 25 de Mayo.

Considerando que ello sería un terrible error, Robles no obedeció inmediatamente. Sus tropas acamparon en el Antiguo Piso de Goya y Robles trató de hacer valer que una retirada comprometería toda la ofensiva paraguaya, pidiendo por carta explicaciones al mariscal.

“El 6 de junio de 1865 a las 10 a.m. los paraguayos entraban en Goya: la mayoría de los habitantes se habían retirado a la Esquina y sólo una pequeña parte del comercio extranjero había quedado”, escribe en sus “Memorias” (1879) Tommaso Mazzanti, fundador del Teatro de Goya. “Los paraguayos formados en El Piso (ahora Plaza San Martín) desprendieron una división para apoderarse del cuartel”.

Por no haber obedecido inmediatamente y haber persistido en ocupar Goya, Robles sería fusilado por insubordinación en Humaitá.

Como consecuencia de la orden de retirada, la columna comandada por Robles, que había avanzado hasta Goya por la costa del Paraná tras ocupar Corrientes el 14 de abril, no pudo nunca reunirse con la segunda columna, formada por unos 12.000 hombres y comandada por el teniente coronel Antonio de la Cruz Estigarribia, sobre el río Uruguay.

Estigarribia se rendiría al frente de sus tropas, sitiadas en Uruguayana, el 18 de septiembre. De visita por la ciudad el 21 de agosto de 1868, el escritor británico Richard Burton (1821-1890), autor de “Cartas desde los campos de batalla del Paraguay” (1870), recuerda que “Goya fue nombrada recientemente por haber sido el punto más austral alcanzado por la invasión paraguaya”.

“La plaza San Martín era entonces una plazoleta donde la gente de campo venía con carros a vender sus productos”, cuenta José Cástulo Barceló, alias “Chicho”, en “Las voces de la memoria. Testimonios sobre la historia de la ciudad de Goya”, de María Angélica Scotti (1997). “La llamaban El Piso. Se hacía una especie de mercado. Traían batatas, mandioca, zapallo… Y vendían a la gente, a todo el pueblo. Era una verdadera feria”.