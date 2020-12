Esquina solicitará hisopado negativo a los turistas

Arnoldo Rohner, presidente de la Cámara de Turismo de Esquina, dialogó sobre la llegada de turistas a la provincia. “Mantuvimos una reunión entre operadores turísticos, y el municipio decidió que aquellas personas que ingresen a la localidad deberán hacerlo con el hisopado negativo”, detalló.

El intendente de la localidad, afirmó que los turistas no ingresarán a la ciudad, si no tienen hisopado negativo. El jefe comunal Hugo Benítez, anunció en conferencia de prensa con relación a los ingresos autorizados por el gobierno provincial del turismo nacional.

“Cuando la provincia abrió el turismo nacional tuvimos una reunión con el Comité de Crisis, donde se aprobó la llegada de turistas, con la condición que los mismos no salgan de sus residencias. Es decir, que no podían deambular por la ciudad”, recordando que cuando estaban “en la lucha de bajar el costo de los hisopados, en la ciudad estábamos con posiciones divididas. Entre sacar el hisopado y disminuir el valor”.