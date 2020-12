Podrán realizarse en espacios abiertos y afirmaron que se controlará las medidas de distanciamiento. La localidad de Esquina permitirá cenas de fin de año hasta con 200 personas. Habilitará las cenas de fin de año con la participación hasta de 200 personas, pese a la pandemia de coronavirus. Según explicó este lunes el intendente Hugo Benítez, “la idea es evitar la clandestinidad”. Se permitirá estos encuentros en espacios abiertos y se controlarán las medidas de distanciamiento, barbijo e higiene. Hasta el momento, Esquina no presenta casos de coronavirus activo, de acuerdo al último informe del Ministerio de Salud.

Benítez afirmó desde Sudamericana, afirmó que se habilitará que haya “hasta 200 personas” en carpas, canchas de fútbol o espacios al aire libre. “Si no le damos el cuidado y protocolo prosperará la clandestinidad en todo el departamento”, adelantó el intendente justificando la medida. Sostuvo que la idea es que “cuando son más de 20 personas, sugerimos que contraten un servicio de catering, que lleven seguridad y con el número de la policía por si hay desmanes”.

Benítez apuntó que “es mejor que se blanquee y no sea clandestina porque así los padres están más seguros”, agregando que “los organizadores quieren trabajar y les damos la oportunidad”. Estos serán quienes controlen la seguridad y que las familias mantengan su distancia y el lugar que les sea asignado. Aclaró que “son cenas, no bailes, así que en cuanto haya desmanes cerramos y suspendemos”. El intendente afirmó que no solicitó autorización al Comité de Crisis Provincial. “Somos autónomos y no tenemos que pedirle permiso a Corrientes para hacer algo en Esquina”, aclaró. “Queremos que la gente pueda pasar en grupos, pero controlados porque después hay fiestas clandestinas, los chicos salen sin control y pasan los accidentes”, finalizó.