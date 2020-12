Escándalo sexual no dejó dormir a los vecinos

Según los vecinos, esta madrugada una trabajadora sexual protagonizó desmanes en un hotel alojamiento de Corrientes. Según versiones, al no recibir su paga no quería abandonar el lugar. Ocurrió cerca de las 4:00 de la mañana, cuando personal de la Comisaría 15ª intervino debido al escándalo que originó alerta entre los vecinos. La patrulla policial no hizo actuaciones porque los involucrados abandonaron el lugar.

Ocurrió en un hotel alojamiento ubicado en Los Atacamas y Futaleufú en el barrio San Antonio Oeste. Nada se dijo si, finalmente, el nocturno parroquiano terminó abonando por los servicios prestados de su compañía eventual.