El presidente Macron dio coronavirus positivo en Francia

Desde el Palacio del Eliseo, sede de la presidencia, se indicó que el mandatario Emanuel Macron permanecerá aislado, pero continuará “trabajando y realizando tareas a distancia”. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, dio positivo de coronavirus y permanecerá aislado una semana, anunció este viernes el Palacio del Elíseo. El mandatario fue sometido a test PCR “en cuanto aparecieron los primeros síntomas” y permanecerá “aislado siete días”, aunque continuará “trabajando y realizando tareas a distancia”, ampliaron desde la presidencia en un comunicado.

ESPAÑA

El presidente de España, Pedro Sánchez, también permanecerá aislado por precaución tras tener contacto con Macron. Se anunció que realizará una cuarentena hasta el 24 de diciembre a la espera de síntomas. Tras el anuncio del Eliseo, el primer ministro Jean Castex anunció que se “aislará por precaución” tras haber estado en contacto con Macron. Otros miembros del Poder Ejecutivo francés también mantuvieron contacto, pero respetaron la distancia y utilizaron barbijos, por lo que seguirán con sus actividades habituales.

“Castex no muestra ningún síntoma, pero no aparecerá ante el Senado francés este jueves para delinear la estrategia de vacunas de su gobierno para combatir el Covid-19”, detalló su oficina en un comunicado.

La actividad presidencial no se limitó al encuentro con su par español en la última semana. También almorzó con el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y el secretario general de la OCDE, Ángel Gurría. Aún no se informó si también permanecerán con aislamientos. Macron se suma a la lista de líderes internacionales que contrajeron coronavirus desde su aparición a fines de 2019. Donald Trump, presidente de Estados Unidos, y Boris Jhonson, primer mandatario inglés, son algunos de los que padecieron Covid-19 en estos meses.