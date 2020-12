El intendente de Esquina con tapones de punta contra Valdés

El intendente Hugo Benítez le respondió al Gobierno Provincial, después de las críticas pronunciadas por el propio Gustavo Valdés: “Todo lo que pase en las fiestas clandestinas es su responsabilidad”, responsabilizó sobre el gobernador.

Benítez le respondió a Valdés quien le criticó la habilitación de las fiestas de fin de año hasta con 200 personas. “Responsabilizo de todo lo que pase en las fiestas clandestinas en la provincia al gobernador Gustavo Valdés y al ministro de Salud, Ricardo Cardozo, están promocionando la clandestinidad”, enfatizó el intendente esquínense y destacó que las reuniones hasta de 200 personas estarán enmarcadas dentro de un protocolo Covid19. Señaló que la Policía y la Justicia “presionaron” a la localidad de Esquina en caso que se hagan las cenas familiares. “El objetivo es concretar cenas familiares controladas, con protocolos”, recalcó el intendente. La medida permitirá estos encuentros en espacios abiertos y se controlarán las medidas de distanciamiento, barbijo e higiene. Hasta el momento, Esquina no presenta casos de coronavirus activo, de acuerdo al último informe del Ministerio de Salud.

CRÍTICAS DE VALDÉS

El gobernador criticó que se habiliten fiestas masivas

Calificó como “una locura” que en Esquina habiliten las fiestas de hasta 200 personas. La ciudad de Esquina permitirá la realización de fiestas de fin de año en las que podrán participar hasta 200 personas, según lo anunció su intendente Hugo Benítez. La medida generó rechazo del gobernador Gustavo Valdés que consideró como “una locura” la realización de estos eventos. El mandatario, adelantó que hablará con el jefe comunal de la localidad en el sur provincial. “Tenemos que tener mucha prudencia y responsabilidad”, exigió Valdés que, a su vez, manifestó que “los gobernantes somos los responsables de preservar la salud pública”.

El titular del Ejecutivo remarcó que los enfermos de internación de distintos puntos de la provincia son derivados hacia la capital correntina para “preservar que en esos lugares estén mejor y no se contagien y que no se contaminen los hospitales”.

“Si nosotros salimos a hacer bailes de 200 personas en toda la provincia, imagínense lo que va a hacer”, expresó el gobernador de Corrientes en charla con la prensa local.

El intendente de Esquina justificó su anuncio asegurando que con la habilitación de las fiestas con más de 200 personas “evitarán los encuentros clandestinos” y “podrán tener un mayor control”. Sobre esa postura, el ministro Cardozo sostuvo que “no importa que sea clandestina, legal, oficial o lo que fuera, pero no hay que tener fiestas multitudinaria”, aseveró.