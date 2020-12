El distribuidor baleado tiene siete perforaciones

En el intestino y necesita dadores de sangre. Necesitan con suma urgencia dadores de sangre 0 RH Negativo para Ricardo Figueroa, el distribuidor que fue baleado el sábado por motochorros en el barrio Industrial. Su estado es reservado. Tiene 33 años y hace 4 años trabaja en la distribuidora de carne en el barrio Industrial. Cerca de las 14:00 del sábado, sobre calle Rolón al 300, dos motochorros abordaron a Ricardo y su compañero cuando llegaron la sede de la empresa.

Los ladrones robaron lo recaudado y antes de escapar, le dispararon a Ricardo en la cadera.

“Me llamó una vecina del abasto donde él trabaja. No me había dicho del disparo para no preocuparme, me entero por mi suegro cuando llega al lugar. Gracias a los vecinos que se movieron, él pudo ser trasladado al hospital“, comentó la esposa de la víctima desde LT7.

“Después de una hora llega al hospital. Ahora piden dadores de sangre para poderle hacerle transfusiones. Perdió mucha sangre, tiene 7 perforaciones en el intestino, la situación es muy grave. Si llega a estar estale tiene que entrar a cirugía”, señaló. “Él esta sedado, intubado, está grave. Ayer al mediodía tuvo un paro, lo reanimaron, pero su ritmo subía y bajaba”, contó. Con respecto al asalto indicó que, según vecinos de la zona, la moto había pasado tres veces por el lugar, esperando que lleguen los trabajadores.