Defensor del Pueblo vacante hasta marzo por falta de acuerdo

En 2015 el cargo estuvo vacante dos meses. Cumplidas las instancias del examen y el coloquio, la designación se demoraría en principio hasta el inicio de las sesiones ordinarias, por lo que no se descarta que este puesto entre como parte de las negociaciones del año electoral 2021. La Defensoría del Pueblo continuaría acéfala hasta marzo, ya que ahora las fiestas y el receso de verano complicarían los avances en las negociaciones para alcanzar el acuerdo de las 2/3 partes de las cámaras. Esta situación ya sucedió en el 2015, cuando el cargo estuvo vacante dos meses, pero la diferencia ahora es que el mismo entraría dentro del bolillero, que ya está girando en vistas a los procesos electorales del año que viene.

Se han cumplido las instancias de exámenes y de coloquio que amerita la designación de un nuevo defensor del pueblo ante el vencimiento en el cargo de César Vallejos Tressens, pero la falta de acuerdo en las cámaras legislativas provocaría que el cargo continúe acéfalo por lo menos hasta marzo. El coloquio, pospuesto por las medidas sanitarias establecidas en Capital como consecuencia del incremento de casos de coronavirus, lo rindieron 12 de los 13 postulantes al cargo de Defensor del Pueblo el 10 de diciembre. Se debe considerar que la designación puede darse en una sesión especial convocada por la Comisión Bicameral, dado que el período ordinario culminó y el lunes sucedería lo mismo con las extraordinarias cuyo temario no implicaba cubrir la vacante en la Defensoría.

Este último paso esta demorado, dado que se debe lograr el acuerdo de las 2/3 partes de ambas cámaras legislativas, y si bien se iniciaron las conversaciones para tratar de terminar el año con un reemplazante de Tressens, todavía no se habría logrado acuerdo en el propio oficialismo y considerando las fiestas de fin de año y las vacaciones el tema se definiría el año entrante. El cargo podría formar parte de las negociaciones del año electoral que se avecina, como se anticipó de acuerdo a fuentes cercanas de la Comisión Bicameral. En esa oportunidad también se había informado que hay un acuerdo tácito que exista una mujer en el tridente de la Defensoría del Pueblo, a diferencia de la comisión que hasta el 13 de noviembre estuvo al frente de ese organismo. Los postulantes en principio fueron 19, pero el 4 de noviembre rindieron solamente 18 de los cuales aprobaron 13 y en la instancia del coloquio se presentaron 12, dado la baja de Matías Hernán Ríos. Quedan en carrera todavía José Fernández Affur, el doctor Carlos Casella, el dirigente peronista Antonio Haedo, María Fernanda Roma, Juan Francisco Brambilla, la excandidata a legisladora por el Partido Popular, Carla Vallone, Octavio Roberto Panozzo, Leonardo Francisco Otarán, Jessica Natalia Romero, Gabriela Cecilia Ayala y Patricia Gabriela Saravia. La Comisión Bicameral está integrada por los senadores provinciales Rubén Bassi (PJ), Noel Breard (UCR), Ricardo Colombi (UCR), Diógenes González (UCR) y Carolina Martínez Llano (PJ), y los diputados Horacio Mórtola (PJ), Lucía Centurión (ELI), Eduardo Vischi (UCR), Albana Rotela Cañete (PP) y Lorena Lazaroff Puchiarello (PRO).

Tressens asumió en el cargo el 13 de noviembre del 2015 y lo acompañaban como adjuntos Carlos Alonso de Encuentro Liberal, y Francisco Brambilla del Partido Justicialista, siendo este último uno de los postulantes que también rendirá el coloquio el jueves.

El Defensor del Pueblo es designado por el Poder Legislativo con el voto de las dos terceras (2/3) partes del total de los miembros de cada una de las Cámaras y sólo puede ser removido por juicio político. Dentro de los treinta días de ser notificadas de la propuesta formulada por la Comisión Bicameral, ambas cámaras votarán la designación del candidato con la mayoría prescripta por el artículo 139° de la Constitución Provincial. De no lograrse la mayoría requerida, la Comisión Bicameral deberá iniciar un nuevo proceso de selección. El nombramiento del Defensor del Pueblo se instrumenta en resolución conjunta suscrita por los presidentes de las cámaras de Senadores y de Diputados. Para llegar al cargo, los inscriptos deben ser argentinos nativos o por opción, nacidos en la provincia o con cinco años de residencia inmediata en esta, tener 30 años de edad como mínimo y pleno disfrute de sus derechos cívicos y políticos. El Defensor del Pueblo goza de iguales inmunidades y prerrogativas que tienen los legisladores provinciales. Le alcanza las inhabilidades e incompatibilidades de los magistrados judiciales. La duración del mandato del Defensor del Pueblo será de cinco años, pudiendo ser reelecto, por una sola vez. El defensor y sus adjuntos cobran el mismo salario que un legislador provincial. Y su misión de acuerdo a la normativa es la promoción y protección de los derechos humanos y demás derechos e intereses de incidencia colectiva y difusos, tutelados por el ordenamiento jurídico, ante hechos, actos u omisiones de todo poder, ente y órgano público; el control del ejercicio de toda función administrativa, sin que resulte menester que medie afectación de derechos, y la supervisión de la eficacia en la prestación de los servicios públicos.