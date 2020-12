Rey Vázquez reelecto presidente del Superior Tribunal de Justicia

“Estoy contento por el apoyo y respaldo de mis pares, para presidir el STJ”, dijo en exclusiva a La Dos el presidente del máximo tribunal de justicia de Corrientes, Luis Eduardo Rey Vázquez. La votación se produjo en el ámbito del Superior Tribunal de Justicia, tras un intercambio de ideas, en el que se ratificaron las políticas y prioridades en el proceso de transformación cualitativa del sistema judicial provincial.

Sostuvo que “fue un desafío liderar este proceso para la justicia en plena pandemia”. Y agregó: “Avanzamos en la implementación del nuevo Código Procesal Penal, con las nuevas herramientas que prevé”.

“Somos conscientes de los desafíos y estamos con muchas fuerzas para afrontarlos”, manifestó. “La justicia como tal, ha sido siempre flanco de críticas. Estamos muy conformes con las medidas que hemos tomado”, finalizó.

PUBLICACIÓN ANTERIOR

Presidente del Superior Tribunal de Justicia busca su reelección

Preocupa el presupuesto. En una Acordada Extraordinaria se definirá si el actual presidente, Luis Eduardo Rey Vázquez, es reelegido en el cargo por un año más. Sería su tercer mandato en caso de contar con el apoyo de los ministros. El Superior Tribunal de Justicia (STJ) llevará adelante hoy una Acordada Extraordinaria para renovar sus autoridades y de acuerdo con estimaciones, el doctor Vázquez sería reelegido por tercera vez en su cargo de presidente. Fuentes judiciales informaron que sobre las proyecciones que implican $7.398.598.317 como presupuesto para el año entrante, se deberán establecer prioridades, ya que el 82% del monto previsto se destina a salarios.

Esta mañana hoy se realizará una reunión entre las autoridades del Poder Judicial de Corrientes, donde los ministros deberán definir si el actual presidente, Eduardo Rey Vázquez, sigue en el cargo por un año más o es reemplazado, aunque se debe señalar que todo indicaría que no habrá mayores cambios y se procedería a la reelección del funcionario actual.

En el año 2018, tras una reñida elección entre sus pares, Rey Vázquez logró reemplazar a Guillermo Semhan luego de cinco años y comenzó a ocupar el cargo que hasta hoy detenta; cuyo mandato podría extenderse por un año más. En esa oportunidad, el presidente del Superior Tribunal ganó 3 a 2, con el acompañamiento de Semhan y de Fernando Niz.

FUNCIONARIOS

Ayer en un acto presidido por el doctor Luis Eduardo Rey Vázquez, asumieron los doctores Juan Manuel Rodríguez y Corina Elena Shpoliansky.

El doctor Rodríguez fue designado secretario jurisdiccional N°1 y la doctora Shpoliansky fue designada secretaria jurisdiccional N°4, ambos del Superior Tribunal de Justicia. Estuvieron los ministros doctores Eduardo Panseri, Fernando Augusto Niz y Guillermo Horacio Semhan.

Y en el marco de una refuncionalización se estableció que las Secretarías Jurisdiccionales de la Corte Provincial a partir del 1 de febrero pasarán a tener las siguientes competencias: la Secretaría Jurisdiccional N°1, actuará en materia Contencioso Administrativo, Amparo contra Personas Públicas y Habeas Data. En ese caso los amparos contra Personas Públicas y Habeas Data que se encuentran para resolver ante este Tribunal seguirán su trámite en la Secretaría Jurisdiccional en el que tuvieron su ingreso. La Secretaría Jurisdiccional N°2 actuará en materia Civil, Comercial, Familia, (Menores -Civil-) y Laboral; la Secretaría Jurisdiccional N°3 tendrá competencia actuarial en materia Electoral y Conflictos de Poderes y la Secretaría Jurisdiccional N°4 tendrá competencia actuarial exclusivamente en materia penal.

PRESUPUESTO

El Poder Ejecutivo prevé para el Poder Judicial una ejecución presupuestaria 2021 de $7.398.598.317. Y con relación a la implementación del nuevo Código Procesal Penal que demanda una inversión $340 millones extras en el 2021, fuentes judiciales informaron que para hacer frente a la puesta en marcha de la nueva legislación se tendrá que proceder a realizar recortes en otras áreas, como el ingreso de nuevo personal y otras cuestiones que deberán posponerse. Ratificaron que se necesitan 220 millones para el equipamiento informática y software, y 320 millones en construcción y remodelación de algunos edificios que se necesita urgente, ya que no cuenta el Poder Judicial con estas dependencias”.

“Queda claro que esta suma de dinero no se gastará en febrero o marzo, pero necesitamos seguridad. Pasa que nuestro presupuesto también prevé ingresos de 300 o 400 personas, lo que se hace imposible materializarlo en la realidad, ya que no hay lugar donde ubicar al personal. Se han creado juzgados y no contamos con dependencias, por lo que el ingreso de personal se hace difícil. “Vamos a tener que trabajar con prioridades, el 82% del presupuesto se destina a la masa salarial y lo que nos queda debemos reajustar”, advirtieron.

“La partida de refuerzo ya llegó, pero no cumplió las expectativas por ejemplo de los empleados que pretenden un incremento de 35%”, informaron con relación al refuerzo económico que viene reclamando el gremio de los judiciales. En la Acordada Extraordinaria N°16 que se aprobó hace un mes, se estableció una proyección presupuestaria para el año 2022 por $11.748.413.756 y de $14.098.096.507 para el 2023.

Tras los anuncios del gobernador Gustavo Valdés en el marco de la situación epidemiológica por la pandemia de coronavirus, la Corte Provincial dispuso extender el servicio de justicia de atención extraordinaria administrada hasta el 9 de diciembre inclusive para los Tribunales de Corrientes Capital y Paso de los Libres. Mientras que, a partir de hoy, 1 de diciembre se restablecen todas las actividades de los tribunales de Bella Vista de conformidad a lo previsto en Acuerdo Extraordinario N°12/20.