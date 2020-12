Dura radiografía del presente del Barcelona (Video)

Cómo se enteró de la muerte de Diego Maradona: las mejores frases de la entrevista a Lionel Messi. El astro argentino habló de todos los temas en una nota concedida antes de que termine el 2020. El Barcelona, Maradona y hasta política: “Quiero que saquen al país adelante, sin robar ni hacer cosas raras”.

Finalmente se publicó completa la entrevista que Jordi Évole, del medio la Sexta, le hizo a Lionel Messi antes de que finalice un 2020 especial, en el que estuvo muy cerca de marcharse del Barcelona y en el que comenzó la recta final de su último tramo de contrato con una gran incógnita: ¿lo renovará? Hace algunas horas se había emitido un adelanto en el que había elogiado a Josep Guardiola y, a la vez, habló del presente institucional del Barça. El rosarino habló de todos los temas habidos y por haber, dejó un preocupante semblanteo del club catalán, se refirió a cuestiones personales, tocó la muerte de Diego Maradona e hizo hincapié en su futuro como jugador y fuera del fútbol.

LAS MEJORES FRASES DE LIONEL MESSI

Su historia en Barcelona

· “Hoy por hoy estoy bien. Es verdad que pasé muy mal lo momentos del verano y los de antes, por cómo terminó la temporada. Después vino el burofax… Pero ahora me encuentro bien y con ganas de pelear por todo lo que tenemos por delante. Estoy ilusionado aunque el club está pasando momentos complicados. Son momentos difíciles, como para todo el mundo. El club está realmente mal, muy mal, será difícil volver a estar donde estábamos”.

· “Mi llegada (a Barcelona) fue un momento difícil, porque tenía 13 años y lo dejaba todo. Amigos, país… venía a un lugar donde no me conocía nadie. Cuando nos quedamos solos, mi papá me dijo que qué hacíamos, si seguía en busca de mi sueño o regresábamos a la vida de antes. Tenía claro que quería quedarme, aunque en los primeros meses sufrí mucho ya que no podía jugar por tema de papeles”.

· “Siento todo por esta camiseta. El Barça es mi vida. Llevo aquí desde los 13 años, he vivido más en Barcelona que en Argentina y el club me lo dio todo como persona. Tengo una relación de amor por lo que viví desde que llegué acá. Mis hijos también nacieron aquí”.

· “Soy muy calentón y tras la calentura me arrepiento. No me gusta perder. Y el 8-2 fue un momento duro por cómo se perdió. Veníamos arrastrando un año muy difícil y podíamos perder, pero no de la manera que lo hicimos”.

· “Si volvería a enviar el burofax? Sí, porque es una manera de hacerlo oficial. En los últimos seis meses le dije al presidente que me iba, pero él me decía que no y lo quise hacer oficial”.

· “Yo siempre estaré agradecido eternamente al club. Todo lo que me dio el club me lo gané y me lo merecía por lo que hice. Después llegó el momento en que pensaba que había cumplido un ciclo, que merecía un cambio, que necesitaba salir de todo esto. Yo sabía que este iba a ser un año de transición, con gente joven, pero yo quería seguir luchando por más títulos, por la Champions, por la Liga… Luego se montó todo ese lío, con el presidente que empezó a filtrar cosas para dejarme como el malo de la película, pero era lo que yo sentía. ¿En qué me engañó Bartomeu? En muchas cosas. No voy a decirlo porque no soy así, pero te puedo decir que en muchas cosas”.

· “Lo tenía decidido antes del despido de Luis Suárez, pero me pareció una locura lo que hicieron, por cómo se fue. Se marchó gratis, pagándole su contrato y a un equipo que lucha por lo mismo que nosotros. No hubo un click para que tomara mi decisión. Fueron muchas cosas que se fueron juntando. Si iba a juicio, los abogados me decían que tenía la razón, pero no quería irme así del Barcelona”.

· “Me costó adaptarme después de lo que pasó al vestuario. Hay mucha gente nueva, poca gente de la casa y eso hace que tengamos diferentes culturas, lo que hace más difícil unir a un vestuario, pero poco a poco lo vamos haciendo”.

La muerte de Diego Maradona

· “Me enteré de la muerte de Maradona por un mensaje de mi papá. Era una locura. No lo podía creer. Sabíamos que Diego no estaba bien pero no podía creer que hubiera muerto. Fue algo terrible y en ese momento una locura”.

· “No me planteo un funeral como el de Maradona ni quiero pensarlo, pero era normal por lo que fue Diego y por lo que hizo por Argentina. Era normal esa locura que fue para despedirlo, porque lo merecía todo”.

· “La camiseta que saqué en homenaje a Maradona me la regaló la gente de Newell’s. Tenía el convencimiento de que iba a marcar y eso que llevaba partidos sin hacer goles. Fue raro porque apareció de una jugada de la nada, cuando menos lo busqué”.

“¿La jugadora que se negó a hacer un minuto de silencio por él? Cada uno es libre de opinar y de hacer lo que quiera. No a todo el mundo le gustó Maradona por su manera de vivir. Cada uno es libre de actuar”.

· “¿Si pienso en la muerte? “No, aunque pienso en lo que habrá cuando no esté yo, cómo quedarán mis hijos, mi familia… pero espero no pensar muchas veces”.

Las elecciones en Barcelona y su futuro en el club

· “¿Lo que dijo Tusquets sobre haberme vendido? No hacía falta que dijera eso y más siendo un presidente supletor, que está de paso. Debería opinar más de lo que se viene que de lo que pasó”.

· “Prefiero no posicionarme sobre ningún candidato porque imagínate lo que dirían… solo que quien agarre el cargo, haga bien las cosas para poner el club donde se merece, tan grande como es. No he hablado con ningún candidato. No te miento. Ahora hay que celebrar las elecciones y ver qué pasa”.

· “Primero que pasen las elecciones y después veremos. ¿Qué haría si vinieran Neymar o Xavi? Tampoco es fácil porque no hay dinero y hay que fichar jugadores para lograr grandes títulos. Va a ser una situación muy difícil para el nuevo presidente”.

“No tengo nada claro hasta que termine el año. Ahora solo pienso en acabar la temporada y ganar títulos. Sé que hay mucha gente del Barça que aún me quiere, pero voy a hacer lo mejor para el club y para mí. Además, yo quiero vivir en Barcelona y estar dentro del club de alguna manera cuando me retire. Es una historia de amor desde muy chiquito con el club y la ciudad. Termine como termine, no se debe manchar todo lo que supuso mi carrera. Siempre todo se supera y ya veremos el final”.

· “Siempre tuve la ilusión de vivir en Estados Unidos, vivir esta experiencia. Hoy por hoy estoy centrado en estos seis meses, en luchar por lo que se pueda y no piensa en cómo terminará el año porque no sería bueno que yo diga lo que voy a hacer. No lo sé tampoco. Es imposible que vaya a Madrid, ni al Atlético”.

· “No sé si voy a irme, pero si me fuera, me gustaría irme de la mejor manera y poder volver en un futuro al club. El Barcelona es mucho más grande que cualquier jugador. Ojalá que siempre que venga, haga bien las cosas para levantar títulos importantes”.

· “No sé qué haré cuando me retire, pero seguro que algo relacionado con el fútbol, aunque no me veo de entrenador. A lo mejor director deportivo, intentando traer los mejores jugadores para el club en el que esté.

Infancia y preferencias personales

· “Tendría que haber ido al psicólogo. Debería dar ese paso, incluso Antonella me lo dice, pero no lo hago. Sé que lo necesito por lo que hago, pero soy muy reservado”.

Messi: “Tendría que haber ido al psicólogo, pero no fui nunca”

· “Cuando empecé a ser profesional, dejé de lado el hincha que tenía adentro. Ahora mi pasión son mis hijos, que tengo que ir corriendo detrás de ellos. Como deportistas, admiro a muchos. Rafa Nadal, Federer, LeBron… en todos los deportes hay deportistas admirables por su trabajo. Cristiano en el fútbol también”.

· “En mi infancia siempre recuerdo pelotas o botas como regalos relacionados con el fútbol. Incluso recuerdo un balón que era carísimo y que era la oficial de la Liga. Mi papá y mi mamá siempre hicieron lo posible porque celebráramos bien la Navidad. Papá Noel siempre se portó bien conmigo”, señala.

· “Jugaba mucho a la Play, pero cuando nació Thiago lo dejé. Ahora, que Thiago juega, ya he vuelto a jugar yo también”, señala.

· “No he llorado por temas deportivos, aunque sufrí muchísimos, pero por otros temas sí que lloré, aunque no voy a entrar en detalles”.

Messi pasa las Fiestas junto a su familia en Rosario: recibió un permiso especial del Barcelona para extender su licencia hasta Año Nuevo

· “Me gusta estar con mis hijos, jugar al fútbol… disfruto todo lo que sea estar con ellos. Todas las noches aparece alguno de ellos por la cama. Thiago ya no tanto, pero Mateo aún viene. Thiago es como yo. Introvertido, tímido… y lo pasa mal cuando le dicen algunas cosas sobre mí. de todas formas, desde los 4 años tiene los mismos compañeros y ellos mismos le protegen y le sacan de todo eso”.

· “Soy muy selectivo a la hora de elegir con quién estar, pero siempre lo pude intuir y me manejé bien. Mi vida es muy normal y a veces aburrido. Me levanto, desayuno, llevo a los chicos al cole, entreno, vuelvo, como con Antonella… la verdad, poco más. A veces he ido a comprar al super. No siempre, pero además me gusta ir. A los mercadillos ya no, porque se junta mucha gente y se hace difícil”.

Selección Argentina

· “También se dijo en la selección que yo ponía técnicos, a mis amigos… es algo que me molesta. Te lo decía antes. La gente se cree todo lo que sale en los diarios o en la tele. Se creen que yo pongo a jugadores y entrenadores y nada más lejos de la realidad”.

La pandemia y el regreso del fútbol oficial

· “A veces la gente piensa que vivimos en una burbuja, pero estamos al tanto de todos los problemas de la gente. “Es cierto que me siento un privilegiado, pero a veces me gustaría ser más anónimo y no tener trescientos ojos mirándote. Siempre estaré agradecido porque el cariño que me da todo el mundo es espectacular. “Mi familia no era pobre, pero de clase media. No nos faltaba nada pero tampoco teníamos lujos”.

· “A nosotros nos dijeron de volver a jugar y creo que eso hizo bien a la gente que estaba confinada, poder distraerse un poco con el fútbol”.

· “Jugar en un campo de fútbol vacío es horrible. Todo hace que se iguale más. No es lo mismo venir a un Camp Nou a reventar que el hecho de que salga el equipo y no haya nadie”.

· “Lo que importa es jugar y cumplir con los contratos televisivos, de patrocinadores… se mira más por el interés económico que por el deporte en sí. pero a nosotros nos gusta jugar y entrenar y lo hacemos. No sé si somos utilizados o no, pero nos gusta lo que hacemos”.

· “Yo no juego para ser el mejor del mundo ni para que lo digan. Yo juego para ganar y para dar el máximo a mi equipo, lo mejor en cada partido. No lo hago para lucirme”.

· “Ojalá que terminemos bien este año de mierda que nos tocó vivir y el año que viene vayamos saliendo de esta situación”.

La política y sus problemas con la Hacienda

· “La política se convirtió en algo raro para la gente. Más que partidos políticos parecen equipos de fútbol. La gente se pelea por ellos. Pero yo quiero lo mejor para mi país, que la gente que menos tiene pueda tener cosas. Pero yo no tengo ninguna definición política en particular. Solo quiero que saquen al país adelante, sin robar ni hacer cosas raras”.

· “No sé si me están investigando más o no. Tuve un problema con Hacienda en el cual estaba asesorado por abogados y terminó solucionándose. Pasó todo eso y no me quejo, pero sí me quejo del trato que recibí, porque creo que fue desmesurado, sobre todo por parte de la prensa madrileña, aunque en Barcelona también hubo quienes me atacaron y me dolió ese trato”.

Su amigo Neymar y su compañero Griezmann

· “A Neymar habría que preguntarle por qué dijo que íbamos a jugar juntos. Tenemos un grupo de whatsapp con él y Luis Suárez. El último mensaje con Neymar fue sobre el sorteo de Champions. Yo no quería enfrentarme con él ahora”.

· “Mi relación con Griezmann es buena. Nunca hice todo lo que se dijo, de que no quería su fichaje. No hay ningún problema con él, incluso tomamos mate juntos a veces”.

Sus entrenadores en el Barcelona

· “Con Guardiola hablamos de cómo nos va las cosas, pero no de si nos vamos a volver a encontrar. Para mí, Guardiola es el mejor. Me llamaba la atención cómo preparaba los partidos, me decía cómo había que atacar para ganarlos. Yo tuve la mala suerte entre comillas de tener poco tiempo a Guardiola y Luis Enrique seguidos. Pensaba que con Pep lo sabía todo, pero Luis Enrique me enseñó aún más”.

· “Con Koeman se ha dado una seriedad con lo que pretende para el equipo y el club. Está haciendo las cosas muy bien. Es difícil, porque hay mucha gente nueva. Poco a poco el equipo va creciendo”.