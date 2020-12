Discriminación: les rayaron el auto por contraer COVID

Se recuperaron de covid-19 y denuncian que les rayaron el auto “por contraer el virus”. Tras recibir alta médica regresaron a la ciudad de Esquina y, en la madrugada del lunes, desconocidos dañaron su vehículo, presuntamente por haber padecido la enfermedad. Los estigmatizaron a través de audios de WhatsApp. Además, atacaron con pintura el automóvil que los trajo de Capital.

Un repudiable hecho se registró en la madrugada del lunes en Esquina, cuando desconocidos dañaron el auto de un matrimonio que se recuperó de covid-19, presuntamente por haber padecido la enfermedad. También habrían “marcado” con pintura el vehículo de un familiar que los trasladó de la capital correntina a esa ciudad y denuncian que hicieron circular audios de WhatsApp donde los estigmatizan con frases como “ahí vienen los coronavirus”. El hecho fue publicado por el portal Actualidad Esquina, luego que la hija de la pareja hiciera un fuerte descargo en la red social Facebook. De acuerdo con los datos brindados por el medio, el matrimonio regresó desde Corrientes a esa localidad, tras recuperarse luego de haber padecido la enfermedad. Indicaron que el auto que los trasladó desde una ciudad a otra y que pertenece a un familiar, amaneció el fin de semana vandalizado con manchas de pintura y que intuyen fueron realizadas adrede por el mismo tema.

Lejos de concluir ahí, los atentados continuaron y en la mañana del lunes, la familia se encontró con su automóvil -estacionado por calle Mancini 500- rayado completamente, con una línea que rodea todo el vehículo de lado a lado, presuntamente realizado con un elemento punzante. En este marco, en su publicación en Facebook la mujer dio cuenta de la circulación de audios de WhatsApp que aluden a la enfermedad que padecieron sus padres donde, entre otras cosas, se refieren a ellos diciendo “ahí vienen los coronavirus”.

“Hoy temprano recibí muchas noticias que la verdad que me enojaron mucho, que me sacaron de mi eje”, comienza diciendo en el posteo. En otro tramo agrega, “cosas como que le rayaron la camioneta a mi papá porque se contagiaron de covid, que anda un audio de WhatsApp que dice ‘llegaron los coronavirus’, y después me tranquilicé y dije: Gracias a Dios que ellos están vivos, que lo material es eso, material, y que contra la ignorancia no se puede hacer nada”, indica. La publicación tuvo casi 120 comentarios repudiando el hecho y solidarizándose con la familia agredida.