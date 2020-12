En su homilía durante la santa misa, Monseñor Andrés Stanovnik, anunció que “Dios tiene preparada una hermosa Navidad”. Este año la Santa Misa de Nochebuena se realizó en el Hospital de Campaña. Con una sentida emotividad el Arzobispo de Corrientes, Andrés Stanovnik, presidió la liturgia en la cual se pidió especialmente por los enfermos, el personal de salud y todas las personas que fueron atravesadas por la pandemia del coronavirus.

El Arzobispo de Corrientes, Monseñor Andrés Stanovnik, encabezó la Santa Misa de Nochebuena en el Hospital de Campaña “Escuela Hogar”. La liturgia navideña comenzó a las 19:00, con debidos protocolos y distanciamiento estricto entre los asistentes, con la presencia de personal de salud, pacientes, familiares de personas que hallan en internación, directivos sanitarios y el viceintendente capitalino.

Monseñor destacó el rol del personal de salud, a quienes se refirió como “hermanas y hermanos que ofrecen cercanía y afecto tanto a los enfermos como a sus familiares”.

“Todos estamos envueltos en una crisis sanitaria global que, a su vez, trajo aparejado otras que atraviesan la salud síquica y espiritual de las personas; trastornan los vínculos familiares; impacta en la vida socioeconómica y en la práctica religiosa. No obstante, y en medio de estos límites que nos afligen y ponen a prueba nuestra esperanza, nos sentimos bendecidos por el ejemplo heroico de tantos hermanos y hermanas que entregan su tiempo, sus talentos y también su salud para hacer frente a esta crisis”.

No obvió el cambió producido en el edificio del conocido Hogar Escuela, el cual debido a la pandemia se transformó en lo que hoy se conoce como Hospital de Campaña y remarcó que lograr tal respuesta ante una situación sanitaria como la actual es “una buena noticia para todo el pueblo”. Stanovnik llevó consuelo a quienes se encuentran atravesando un cuadro de COVID19 positivo y a quienes de alguna u otra manera han sido atravesados por esta enfermedad. “No tengan miedo y confíen, a pesar de nuestra fragilidad, por la experiencia de paciente oncológico me siento muy cerca de ustedes, no duden que Dios tiene preparada una hermosa Navidad para cada uno de nosotros. Aun fatigados, lejos de nuestros seres queridos, con los ojos en lágrimas, el COVID nunca podrá llegar al corazón y al alma. Hermanos y hermanas, no tengan miedo: habrá Navidad, aunque sea más silenciosa y en soledad, seguramente Dios la quiere más profunda y más llena de paz”, expresó.

Por último elevó una bendición a todo el pueblo correntino, pidiendo la intercesión de la Santísima Virgen de Itatí para que “esta prueba que estamos atravesando nos enseñe a descubrir que lo esencial es aprender a ser hijos de Dios y hermanos entre todos”.

BENDICIÓN ESPECIAL

Una vez finalizada la misa el Arzobispo Stanovnik se acercó hasta la zona en la que se encontraban los pacientes que permanecen internados en el Hospital de Campaña. Seguidamente se hizo entrega a ellos de rosarios que fueron previamente bendecidos para los acompañen durante su proceso de recuperación. “Deseo que puedan salir mañana. Esta noche en realidad”, dijo Monseñor en su mensaje para los afectados por la pandemia.