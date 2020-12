Desvalijaron y causaron severos daños en una Delegación Municipal

Esta mañana, la Delegación Municipal del Barrio Pío X fue víctima de delincuentes, quiénes se robaron varios elementos y causaron daños materiales. La sede municipal está ubicada por avenida Del Cuarto Centenario 2600, casi Chubut. Los delincuentes ingresaron por la fuerza a las instalaciones de la Delegación Municipal del barrio Pío X, ubicada por avenida del Cuarto Centenario 2600. Los ‘dueños de lo ajeno’ se llevaron ventiladores, machetes y numerosas herramientas. Lo más importante fueron los daños materiales ocasionados, ya que los ‘cacos’ entraron por el fondo de las instalaciones rompiendo varias puertas y cerramientos. “Los daños que ocasionaron fue lo más doloroso, no tanto por lo que se llevaron. No pudieron llevar el aire acondicionado. Duele mucho porque acá se trabaja con el aporte de los vecinos. Tenemos el apoyo constante de ellos, más todo lo que recibimos del municipio”, comentó Mónica, una empleada del lugar que llegó para abrir el lugar y se encontró con la desagradable sorpresa.

“La última vez que sufrimos un robo fue hace 4 o 5 años. Si bien tenemos lugares considerados peligrosos a pocas cuadras no es que suframos robos constantes. Nosotros creemos que es gente de la zona”, agregó.