Demoraron al dueño de un bar donde había personas bailando

Hubo numerosas denuncias a la línea de atención ciudadana. Nuevamente sucedió frente a la Comisaría Segunda en la madrugada de ayer. A pesar que los propietarios de los bares en la Costanera decidieron no abrir durante la Nochebuena, hubo inspecciones nocturnas a determinados salones de eventos. Los inspectores de la municipalidad junto a los efectivos policiales clausuraron un bar, que también realizaba servicios de delivery, en la madrugada de ayer. Si bien la intervención de los agentes se registró antes de las 4:00, cuando ese sector comercial tiene habilitaciones hasta las 6:00, desde la Municipalidad aseguraron que se debió a que el local ya había sido clausurado anteriormente y no cumplieron con el proceso judicial.

Los policías aseguraron que “el local estaba cerrado con jóvenes adentro, bailando y consumiendo bebidas alcohólicas”. La clausura fue por calle Alberdi 2000, frente mismo a la Comisaría Segunda, en el límite de los barrios San Benito y San Martín. También fue de morado el dueño del local.

En la ciudad de Corrientes rige un sistema de habilitación de negocios gastronómicos y nocturnos en los que se debe garantizarse el distanciamiento social entre las mesas de los clientes. Por lo tanto, están prohibidos los bailes.

Si bien los inspectores realizaron el tradicional recorrido durante la Nochebuena y la Navidad, no redactaron actas de inspección porque gran parte de los bares de la ciudad decidieron no abrir, “por las condiciones comerciales (pago de doble jornada, difícil acceso a bares ubicados en la costanera, plazas o sectores de blindaje)”, según argumentó uno de los empresarios.

Durante la noche del viernes 25 realizaron una infracción a un vehículo por música a muy alto volumen, según detalló el secretario de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Javier Rodríguez. En esa jornada, además, labraron dos actas de inspección a salones de fiestas del Barrio Universitario, donde anteriormente ya se dieron clausuras a kioscos 24 horas por no respetar el horario de cierre fijado en la crisis sanitaria.

Desde el viernes hasta ayer atendieron a seis denuncias que los vecinos capitalinos realizaron, por ruidos molestos, a la línea gratuita de atención ciudadana 0800 5555 6864.