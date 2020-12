Crimen en Costanera de Monte Caseros: secuestraron un rifle y marihuana

En un allanamiento secuestraron un rifle y plantas de marihuana. Por el homicidio de Ezequiel Insfrán hay dos detenidos y uno de ellos está acusado de ser el autor. En el marco de la pesquisa se requisaron tres viviendas, pero no pudieron dar con el arma empleada en el asesinato. En el marco de la investigación por el asesinato de Gerardo Ezequiel Insfrán de 20 años, en una trifulca en la costanera norte de Monte Caseros se realizaron varios allanamientos para dar con el autor del homicidio. Secuestraron un rifle y plantas de marihuana. Se demoró a dos personas, donde una de ellas sería el acusado de cometer el crimen. Es conocido como Serrucho Centurión de 21 años.

Fuentes ligadas a la investigación precisaron que se cumplieron tres órdenes de allanamiento en domicilios ubicados por calles San Luis, Entre Ríos y Buenos Aires. El resultado fue la detención de una persona mayor de edad en el marco de la causa que investiga la muerte de Ezequiel Insfrán.

Cuando los efectivos realizaron los procedimientos secuestraron plantas que aparentemente serían de Cannabis sativa y un rifle calibre 22 por lo que se iniciaron actuaciones en otro expediente judicial.

Arribaron a Monte Caseros integrantes del cuerpo médico forense de Paso de los Libres y se realizó la autopsia a los restos de Ezequiel que luego fueron entregados a su familia. La causa está caratulada de oficio por homicidio calificado. El comisario inspector Claudio Fernández, jefe de la comisaría de Monte Caseros informó que “el arma blanca no se halló en el lugar, se hicieron las pericias correspondientes, se realizó un rastrillaje en la zona y no se encontró el arma”. Agregó que la policía suele realizar recorridas en la zona donde se produjo el crimen: “Como dije, la prevención policial estaba en el lugar. Estaban situados un poco más adelante en la zona norte y los jóvenes reunidos en ese lugar. Además, se encontraba la patrulla urbana de la municipalidad local que también asistieron a este joven”. En cuanto a si se reforzará la seguridad en la zona de la costanera indicó que “se estuvo hablando con el Comité de Crisis referente a las reuniones suscitadas en la ciudad y que están autorizadas, tanto con la patrulla urbana como la policía de Corrientes, inclusive ya tenía personal recargado a la guardia normal que hace la policía”.

El homicidio se produjo el sábado a la madrugada en la zona de la costanera norte, donde se encontraba reunido un grupo de personas. Por causas que se investigan se produjo un discusión y pelea. Allí apuñalaron en el pecho a Insfrán. Amigos llamaron a la policía que de inmediato acudió al lugar y se llamó a una ambulancia. Ezequiel Insfrán fue trasladado al hospital, pero por manifestaciones del médico de turno, el joven había ingresado sin vida.