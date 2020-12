Crimen del Botánico: Un condenado y un absuelto hubo incidentes en el juicio

El asesinato de Gerardo Luis ‘Cheo’ Lugo (28) ocurrió en enero de 2019. Lo mataron de un tiro en la cabeza. Jonathan Ramón Aquino alias ‘Cachete’, deberá cumplir tres años de prisión. En tanto Gustavo Adolfo Omar Aquino, alias ‘Titilo’ fue liberado. En el debate se cuestionó la investigación realizada por la fiscal Sonia Meza. El Tribunal Oral Penal N°1 de Corrientes condenó a Jonathan Ramón Aquino, alias ‘Cachete’ a la pena de 3 años de prisión por el asesinato de Gerardo Luis ‘Cheo’ Lugo (28), en inmediaciones del jardín botánico de nuestra ciudad, a principios del mes de enero de 2019. En tanto que Titilo Aquino, fue absuelto por insuficiencia probatoria. Gustavo Ariel Lencina, fue sobreseído en el inicio del debate porque al momento del hecho era menor de edad, tenía 15 años.

En su alegato el fiscal Carlos Lértora fue contundente. “Esta fiscalía de Cámara, no es una escribanía de la fiscal Sonia Meza a cargo de la investigación. Esta causa vino con varios vicios, un menor, el que fue sobreseído el primer día de este juicio. Habrían participado para la fiscal. Solo tres vinieron a juicio. Pero lo más importante y grave en la acusación es que se les imputa homicidio agravado y a tal efecto la Corte Suprema de Justicia de la Nación se refirió a hechos de esta naturaleza diciendo que estamos ante el artículo 95 homicidio por agresión de dos o más personas. Y no está probada la participación de nadie. Lo pone en el lugar de los hechos a Omar Gustavo Aquino. Por lo que solicitó la absolución. Se eleve la declaración de Alejandro Zamudio por falso testimonio y pido tres años de prisión para Jonathan Ramón Aquino”.

El abogado Martín Ríos solicitó la absolución por insuficiencia probatoria de Jonathan Aquino. El abogado Jorge Buompadre en sus conclusiones manifestó que “la fiscal Meza debería ir a Juri por todas las irregularidades de esta causa. Lo dijo el fiscal Lértora al decir que no hay elementos para acusar a Omar Aquino y por lo que hizo con traer a juicio a un menor (Gustavo Ariel Lencina). Quedó claro que la fiscal, primero mete preso y luego investiga”.

El cuerpo tribunalicio compuesto por los jueces Ana Figueroa, Cynthia Godoy Prats y Raúl Guerín, decidió absolver de culpa y cargo a Gustavo Aquino y condenó a Jonathan Aquino a tres años de prisión por el delito de homicidio en agresión de dos o más personas. La lectura de los fundamentos se realizará el 2 de febrero a las 13:00. El crimen sucedió la madrugada del 6 de enero de 2019. Ramón Zamudio se desplazaba en un automóvil Fiat Palio rojo por calle Cartagena al 4200, en compañía de Gerardo Lugo, Ramón Meza (alias Pati) y Juan Carlos Romero (alias Pomelo). Decidieron frenar frente a una casa donde estaban los acusados y dos sujetos más que no fueron hallados en la investigación. Al descender, les hicieron burlas y los insultaron. Antes que los Aquino y Lencina reaccionaran, se subieron rápidamente al vehículo, pero tras hacer unos metros éste se detuvo. Lugo se sentó al volante y el resto descendió para empujar el auto, que finalmente arrancó. Emprendieron la marcha por calle Cartagena y al llegar a la avenida Medrano doblaron en dirección al jardín botánico, donde estaban siendo seguidos por los imputados, que se desplazaban en tres motocicletas y que efectuaron disparos de arma de fuego contra el auto. Uno de los proyectiles ingresó por la luneta trasera y dio de lleno en la cabeza de Lugo, quien perdió el control del auto y se estrelló contra el frente del jardín botánico. Lugo murió y sus amigos huyeron corriendo de la escena.

Si bien hasta el momento hay dos imputados en el banquillo de los acusados, los pesquisas aseguran que hay una tercera persona aún en carácter de prófuga, apodada Cuellito, quien, aseguran, tiene amplia participación en el homicidio.

Diario El Litoral