Coronavirus: crisis sanitaria en Berón de Astrada

Cerraron el hospital, aislando médicos y enfermeros. Un enfermo con Coronavirus de Itá Ibaté fue trasladado a Berón de Astrada y provoca una crisis sanitaria en esta localidad. Una seguidilla de hechos inexplicables produjo el cierre preventivo del Hospital “Juan Ramón Vidal” de Berón de Astrada ante un caso de C19 al internar a un hombre que fuera traído por un médico de la planta de ese hospital desde la localidad de Itá Ibaté, donde aparentemente no lo querían recibir. El hombre ante un severo cuadro de insuficiencia respiratoria y detectada su infección con coronavirus fue derivado al hospital de campaña de Corrientes; en tanto que los médicos y enfermeras que lo atendieron fueron hisopados y aislados.

La directora del nosocomio de Berón de Astrada, Alejandra Cáceres, brindó detalles del inusitado suceso que redujo a la mitad la capacidad de asistencia médica en esta localidad. Comentó que “el doctor Navarrete, médico de nuestro hospital llegó al nosocomio trayendo a un hombre de 73 desde Itá Ibaté porque presentaba dificultades respiratorias por lo que se lo interna y es atendido por la doctora Zarza, otra medica de la planta, integrada por cuatro médicos, incluida yo”.

“En determinado momento –continuó- la doctora Zarza es notificada que el paciente no podía respirar y mandó hacer radiografías; no conforme con eso se le practica un test rápido de Covid, que arroja resultado positivo y como sensiblemente desmejoraba se resolvió trasladarlo al hospital de Campaña donde ahora es atendido”.

Cáceres indicó que “a partir de ahí automáticamente informamos al doctor Navarrete lo sucedido y nos comunicamos con Epidemiologia de la Provincia disponiéndose realizar la trazabilidad, ocasión en la que también notificamos a las autoridades del Hospital de Itá Ibaté y decidimos cerrar preventivamente el hospital para encarar tareas de desinfección, al tiempo que se resolvió aislar a los doctores Zarza y Navarrete, al radiólogo y dos enfermeras más por lo menos cinco días; ocasión que los volveremos a hisopar y en caso de dar nuevamente negativo se reincorporarían a sus tareas”.

“Por ahora en hospital solo tiene dos médicos de los cuatro con los que cuenta”, explicó Cáceres agregando que “se lo recibió en Berón de Astrada porque según el doctor Navarrete en Itá Ibaté no lo querían recibir y eso mismo me dijeron los hijos del hombre; no obstante hable con la directora del hospital de Itá Ibaté quien me confirmó que ya lo habían atendido en dos oportunidades”, cerró.