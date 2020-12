Conferencia de Valdés: Capital y Libres se mantendrán en fase 3

Expectativa ante posibles anuncios sobre la fase 3 -que seguirá- en Capital y Paso de los Libres. Desde la rosada correntina adelantaron que hoy, desde las 11:30, el gobernador Valdés reuniría al Comité de Crisis para informar sobre la situación epidemiológica provincial. Escasa expectativa ante posibles anuncios sobre la fase 3 -seguiría así- en Capital y Paso de los Libres. Hace más de una semana el gobernador anunció la prórroga de la fase 3 en Corrientes y Paso de los Libres; con los plazos cumplidos se aguarda que hoy se informe sobre la situación sanitaria de ambas ciudades.

Desde Casa Rosada informaron que hoy se reuniría con el Comité de Crisis para dar a conocer las novedades, pero no se descarta que la medida continúe hasta el lunes (14), ya que el descenso de los casos positivos de los últimos días, es consecuencia del feriado largo, donde no se registran verdaderamente los contagios y, mucho menos, los decesos.

El 30 de noviembre Valdés informó que Capital y Paso de los Libres seguirían en fase 3 por una semana más y, tras el fin de semana largo, se aguarda que hoy se brinde una conferencia de prensa para conocer la situación provincial y se aclare la continuidad de la feria administrativa y la habilitación del turismo en la provincia, entre otros interrogantes.

Desde Casa Rosada adelantaron que Valdés reuniría al Comité de Crisis para evaluar las medidas que se anunciarían las próximas horas, pero que podrían implicar poco o nulo cambio en Capital y Paso de los Libres a pesar de algunas flexibilizaciones de medidas que se fueron implementando sin información oficial.

Debe considerarse que a pesar que el gobernador llevó adelante una agenda cargada de actividades que implicó la inauguración de la planta de generación energética por biomasa, un aserradero y un centro de distribución de agrodiésel en Santa Rosa, durante el fin de semana largo, los centros de testeos de Capital no prestaron servicios y eso provocó que los números sean menores que los registrados las últimas semanas. Circunstancias que podrían motivar que Capital y Paso de los Libres continúen en fase 3 por lo menos hasta el lunes 14.

Debería darse a conocer el grado de movilidad en la provincia donde se detectaron fiestas clandestinas y en Capital continuó el desfile de demorados que no pudieron justificar su presencia en la vía publica luego de la 00:00 hora. La incertidumbre reinante sobre la situación sanitaria actual provincial genera muchos interrogantes en cuanto a la dinámica de la sociedad. ¿Los trabajadores de la administración pública siguen de feria administrativa o deben concurrir a sus lugares de trabajo? La pregunta surge porque a pesar que no hubo anuncios sobre la suspensión de esta medida, la semana pasada se observó el funcionamiento de dependencias provinciales, incluyendo al Poder Legislativo.

En los establecimientos educativos, la semana pasada se hizo entrega del material que los alumnos deberán presentar esta semana e implicaría mucha movilidad en diferentes puntos de la Capital. Otro de los puntos que se tendrá que develar las próximas horas para evitar inconvenientes, es todo lo correspondiente a la habilitación del turismo en la provincia y la medida que rige para que en Capital no haya turismo interno.

Valdés deberá pronunciarse sobre la fase de Capital en el marco del toque de queda impuesto hasta la 00:00 hora, el protocolo para la realización de los actos de colación y también la vuelta al horario comercial habitual que se implementó en la mayoría de los comercios desde el lunes.