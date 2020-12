Cómo será la recolección de residuos en Capital

Debido a que el fin de semana pasado, muchos vecinos no respetaron los horarios, la municipalidad de Corrientes dispuso otra modalidad de recolección de residuos. El 31 de diciembre se recolectará durante el día y el 1 de enero habrá un servicio nocturno. Se reformuló este sistema de recolección de residuos en la Capital para las jornadas de fin de año. Se explicó que “debido al poco respeto de los horarios por parte de los vecinos, se registraron inconvenientes en la logística”.

En Nochebuena y Navidad el sistema se vio reducido pero se aplicó una guardia porque la gente sacó la basura el 25, a pesar que se anunció que no había servicio. Se adelantó que el 31, la recolección se hará en horario diurna, en tanto que por la tarde se verán camiones “porque un equipo saldrá a recolectar el producido del barrido”. Por la noche del 31 y en la mañana del 1 de enero no se recolectarán los residuos y se implementará un servicio nocturno en esa jornada.