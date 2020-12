Comercios cierran 2020 con bajas ventas del 20% al 40%

Es uno de los grandes sectores afectados por la pandemia. A pesar del repunte de las visitas a los comercios por la época de fiestas de fin de año, la facturación no alcanza para recuperar la actividad. No hay rubro que registre mejora y los planes de financiación a largo plazo son los más elegidos. Los comercios cierran el año con una baja de ventas del 20% al 40%.

Las ventas navideñas movilizaron a los pequeños y medianos comercios, luego de varios meses de bajada en la demanda. Sin embargo, en comparación con el mismo mes del 2019, se redujeron las ventas hasta un 40%.

La Federación Empresarial de Corrientes (Fecorr) había informado que las ventas minoristas cayeron 20% durante el año. Consultados por la cifra, los comerciantes indicaron que esa cifra puede llegar a duplicarse. Los rubros más afectados por la crisis económica que acarreó la pandemia del coronavirus fueron la indumentaria y el calzado.

El gerente de una casa deportiva indicó que “durante los primeros meses de la pandemia apenas se realizaban ventas. Después se comenzó a estabilizar, pero estamos muy lejos de los valores de años anteriores”. “Ahora estamos por un 25% debajo seguro, sin mirar los números de forma tan rigurosa. Las ganancias disminuyeron, así que apostamos a planes de financiación para vender”, explicaron. Reconoció que otro factor que afecta la caída de las ventas es el aumento de precios: “Las zapatillas se fueron por las nubes, hay gente que entra, ve las zapatillas a $8.000 y se va. Es entendible, antes se compraban zapatillas en 3 cuotas, hoy la mayoría las lleva para pagarlas en 6 veces”.

En el rubro de indumentaria femenina, una vendedora explicó que las últimas semanas hubo un repunte en las ventas, pero no en los volúmenes de otros años. “Las chicas se llevan una o dos prendas solamente. Piensa mejor cuando eligen. Si no, es más, un 20% de menos ventas pensando en lo que fue el 2019, seguro”, manifestó. “Te lo digo sin ir a mirar las planillas. Cada clienta se lleva solo una bolsita. Hay menos eventos y ya no hay tantas oportunidades de estrenar prendas”, reflexionó.

En lo que respecta a la venta de artículos celulares y tablets, un vendedor de una casa de electrodomésticos explicó que hubo una baja de venta hasta del 40%. “Somos una cadena nacional y son números que se ven en todas las provincias. La gente compra si necesita cambiar algo en la casa, por necesidad. Paga con tarjeta y si puede abonar en hasta 12 cuotas, no duda en extender lo máximo posible”, comentó. Indicó que en las últimas semanas, por la búsqueda de regalos de Navidad, aumentaron levemente las compras de tablets y celulares de gama media y baja.

“Son lo que más se regala a los chicos y adolescentes. Eso se viene repitiendo hace varios años. El Ahora 12 salvó a muchos, para comprar electrónica es lo que más elige la gente”, explicó. En lo que es rubro juguetería, clave en cada diciembre, las expectativas de la venta estaban controladas por parte de los comerciantes, ya que en el Día del Niño el impacto de la crisis económica ya había dado números por debajo de otros años.

Consultado respecto a las ventas para los regalos de Papá Noel, el dueño de una juguetería explicó que “se nota que la gente está mucho más cautelosa, y se ve un ticket mucho más bajo que otros años”. Precisó que en promedio están gastando por niño entre $800 y $1.200: “La gran mayoría está pagando con tarjeta de crédito y nos pide la financiación más larga. Nosotros hacemos planes hasta en seis cuotas y es el que más están utilizando”. Desde un polirubro precisaron que la venta los dejó satisfechos, pero a diferencia del 2019 también es sensible.

“Más allá del precio, antes se llevaba más. Capaz para un niño se le regalaban 3 o 4 cositas. Ahora es lo mínimo para cumplir. Muñecas para las nenas y algo de superhéroes para los nenes es algo que no falla”, dijo una vendedora. Al ser consultada por los índices de venta precisó que “depende del artículo, un 25% menos que el año pasado vendemos, ya no se compra tanto por comprar. La gente ya lo piensa dos veces antes de gastar”.