Champions League: los 16 clasificados a octavos de final

Con la agónica clasificación del Real Madrid y la eliminación del Inter, hoy se sentenciaron los clasificados a las eliminatorias del certamen continental. Este miércoles, la Champions League tuvo su última jornada de la fase de grupos y ya conocemos a los mejores equipos de la ronda. Con los últimos puntos, Real Madrid logró la clasificación tras ganarle al Borussia Mönchengladbach de local. No obstante, por el otro lado, quedó afuera el Inter.

Además, una de las noticias más relevantes también fue la eliminación del Manchester United, que como los de Antonio Conte jugarán la Europa League.

Los 16 clasificados a los octavos de final de la Champions League: Bayern Múnich, Real Madrid, Manchester City, Liverpool, Chelsea, Borussia Dortmund, Juventus, Paris Saint-Germain, Atlético Madrid, Borussia Mönchengladbach, Porto, Atalanta, Sevilla, Lazio, Barcelona y RB Leipzig.

¿Cómo quedaron los bombos?

Para el sorteo de octavos de final, recordemos que se cruzarán los primeros contra los segundos, pero con dos detalles: no pondrán jugarse equipos del mismo país ni del mismo grupo.

Bombo 1: Bayern Múnich (Alemania, Grupo A), Real Madrid (España, Grupo B), Manchester City (Inglaterra, Grupo C), Liverpool (Inglaterra, Grupo D), Chelsea (Inglaterra, Grupo E), Borussia Dortmund (Alemania, Grupo F), Juventus (Italia, Grupo H), Paris Saint-Germain (Francia, Grupo H).

Bombo 2: Atlético Madrid (España, Grupo A), Borussia Mönchengladbach (Alemania, Grupo B), Porto (Portugal, Grupo C), Atalanta (Italia, Grupo D), Sevilla (España, Grupo E), Lazio (Italia, Grupo F), Barcelona (España, Grupo G), RB Leipzig (Alemnaia, Grupo H).

¿Cuándo se jugarán los octavos de final?

Los partidos de ida serán el 16 y 17 y 23 y 24 de febrero y los de vuelta el 9 y 10 y 16 y 17 de marzo.

¿Cuándo será el sorteo?

El lunes 14 de diciembre en la sede de la UEFA.