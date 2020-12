Chamamé Patrimonio de la Humanidad: se olvidaron de Pino Solanas

Faltan horas para que el Chamamé sea declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, pero por mezquindad política, se estarían olvidando de una persona que ya no está, y que tuvo mucho que ver con este logro. Fernando Pino Solanas, otra de las tantas víctimas del coronavirus, como embajador ante la UNESCO impulsaría nuevamente está nominación, la que fuera rechazada un año antes. El afamado cineasta argentino, más allá de su muerte, sigue siendo una figura ilustre en Paris, sede de este organismo mundial. Solanas vivió su exilio en Francia durante la última dictadura militar. Su palabra ante las comunidades de la cultura europea, era siempre escuchada y respetada.

Poco antes de su muerte y, por pedido de un grupo de chamameceros correntinos, tramitó de vuelta está noble petición. La primera vez, durante la presidencia de Macri, no fue aceptada por la baja calidad en la representación diplomática ante la UNESCO.

Con Pino al frente, el encuadre político cambio a favor del chamamé.

Resulta incomprensible que el Gobierno de Corrientes, no esté reconociendo el aporte de este gigante del cine argentino.