Camau no fue invitado a la reunión del PJ

Se despertó la polémica tras la reunión, donde el Tata Sanánez reconoció que Camau Espínola “no fue invitado” a la reunión del Partido Justicialista de Corrientes. El intendente de Santa Lucía, se refirió a la reunión que llevó adelante el PJ en Santa Lucía el viernes. Tras la llamativa ausencia del senador nacional, Camau Espínola, Sanánez reconoció que “no fue invitado, se nos pasó”.

Tata habló de la reunión política del PJ, que ocurrió el viernes. “Fue una esperanza que llegó justo en estas fechas, y creo que debemos dejar los berrinches, los egos personales y empezar a construir. Tenemos que tratar de pensar en cómo construir un proyecto para que la gente correntina se empiece a enamorar”.

Sobre la ausencia de Camau Espínola, Sanánez entendió que “fue un error, pero no iba a venir. La verdad es que lo de Camau se nos pasó. Yo hice lo que pude, pero él no da señales“. Insistió que “fue un error no haberlo invitado, pero se puede corregir porque el 30 de diciembre vamos a hacer una reunión similar en San Luis del Palmar”, y reiteró que no está dispuesto a hacer un acuerdo con el gobierno provincial. “En la provincia, el radical nunca aprendió a compartir”.

“Lo primero que decidimos es que vamos competir con el gobierno provincial y que vamos a crear un frente opositor. También vamos adherir a un proceso partidario electivo dónde debemos reconocer que no será fácil hacer una elección interna en pandemia, y conformar una mesa de diálogo peronista con referentes provinciales, donde serán invitadas más personas”.