Buenos vecinos: cortan el tránsito para que vuelva a ver a su hijo

Los vecinos piden que una mujer pueda volver a ver a su hijo y decidieron cortar el tránsito. La manifestación se llevó adelante en el barrio Patono. El nene de dos años fue llevado por su padre el 22 de noviembre y desde entonces su madre no lo puede ver. Un grupo de personas se manifestaron en el barrio Patono, en la esquina de la avenida J.R. Vidal y calle Gato y Mancha, para pedir una respuesta favorable por el caso Gabriel, el nene de dos años que fue llevado por su padre el 22 de noviembre y desde entonces su madre, Miriam Aquino, no supo más nada de él. “La movilización la estamos haciendo porque la Justicia nunca nos dio una solución”, comentó desde radio Dos, Estefanía Aquino, hermana de Miriam.

La protesta, que se llevó adelante en cercanía del Galpón de la Empresa ERSA, comenzó cerca de las 13:00 y se extendió hasta bien entrada la tarde. Los vehículos no pudieron circular por esa zona. “Nos estamos manifestando de manera pacífica”, aseguró Estefanía. Comentó que su hermana había denunciado que su expareja lo buscó a Gabriel “para llevarlo a la plaza” pero luego “no volvieron”. El pequeño vive con su madre en el barrio Patono, de donde también es la familia del acusado.

La hermana de Miriam también dijo que su excuñado “se encuentra viviendo en la casa de su actual suegra” que sería integrante de la Policía de Corrientes. En su momento llegaron a ir hasta el domicilio donde se encuentra el hombre. “Mi hermana se fue hasta ese lugar para que le devuelva a su hijo, pero él le dijo que tenía la custodia completa porque una jueza le había firmado“.

Estefanía expuso que el padre de su sobrino “no está bien psicológicamente” y “teme que pueda dañarlo a la criatura“.