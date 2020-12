Buena victoria de San Martín sobre Argentino de Junín (Video)

San Martín sigue con su remontada y le ganó al Turco juninense 83 a 75 en uno de los partidos que se jugaron a las 14:00 de hoy. La figura fue Machuca con 22 puntos, 2 rebotes, 6 asistencias, 1 recupero, acompañado por Iván Basualdo que aportó 16 puntos, 11 rebotes, 1 recupero y 2 tapas. El equipo de Vadell jugará el viernes 18 ante Boca Juniors a las 21:30.

Argentino se mantuvo en partido solo en el arranque. Defensivamente no fue de lo mejor, pero lo compensó con un ataque sin fisuras. Bien Vicens en el arranque y luego los triples que estuvieron a la orden del día: Burgos (2), Cangelosi, Slider y Araujo.

Una envidiable efectividad de Solanas condujo el goleo de San Martín que fue al frente en buena parte del inicio. Sin embargo, fue una desprolijidad de Argentino en el cierre del cuarto lo que le dio la posibilidad al quinteto correntino de ganar 25-24 con una corrida de Acevedo.

El segundo cuarto siguió siendo peleado. Se cambiaron pelota por pelota, con un Argentino que le dio una vuelta de rosca más a la defensa. Eso hizo que San Martín tuviera que trabajar demasiado y que no alcanzara con claridad la canasta. Ofensivamente el Turco contó con el español Vicens como arma fundamental en la pintura, donde exigió permanentemente a la defensa, y sacó a relucir sus tiradores. Slider se destacó, luego llegó un triple de Pérez Tapia y el cierre fue para Laterza casi sin nada por jugar dando vuelta el partido 43-39. San Martín logró sustento en una tarea a destajo de Basualdo y los oportunos triples de Machuca y Solanas.

La distracción de Argentino en el inicio del tercer cuarto no fue defensiva, sino ofensiva. Jugó tan mal cuatro veces consecutivas que San Martín dio vuelta el resultado en un abrir y cerrar de ojos. Machuca y Acevedo, de afuera, y Saiz –abajo- dejaron el marcador 45-47. El cansancio en el equipo Azul trajo apareja la impotencia y con ello las faltas ofensivas. El Turco logró repuntar numéricamente en base al sacrificio y la efectividad de Slider para mantenerse en partido al cierre del parcial 58-61.

En el último cuarto a una desgastada defensa argentina, se le hizo cuesta arriba. Entonces llegaron los triples del rival (3 de Machuca y 1 de Basabe) donde San Martín cerró el partido para terminar ganando sin sobresaltos. El Turco no bajó los brazos, fue una y otra vez contra la canasta oponente, para lograr un resultado decoroso de 75-83.

