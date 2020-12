Boca Unidos juega en Villa Ramallo para recuperarse en el Federal A

El equipo correntino visitará desde las 19:30 a Defensores de Belgrano que perdió los dos partidos que disputó y no tiene chances de clasificar. El aurirrojo, que llegó ayer a Rosario y aún no confirmó a los once titulares, viene de caer de local en la primera fecha ante Sportivo Belgrano de San Francisco.

Con la obligación de conseguir los tres puntos en disputa para continuar con posibilidades de clasificar, Boca Unidos visitará esta tarde a Defensores de Belgrano de Villa Ramallo. El partido, correspondiente a la tercera fecha de la Reválida de la Zona Norte del torneo Federal A, se jugará desde las 19:30 en el Estadio Salomón Boeseldín, será arbitrado por el cordobés Jonathan Correa.

El conjunto aurirrojo viene de caer sobre la hora una semana atrás en Corrientes ante Sportivo Belgrano de San Francisco 1 a 0, por lo que necesita imperiosamente el triunfo para seguir “con vida” en el mini certamen. Su rival perdió de local ante Juventud Unida de Gualeguaychú (0-3) y por el mismo marcador el miércoles ante los del interior de Córdoba, de visitante, por lo que prácticamente no cuenta con posibilidades en el certamen.

Frente a Sportivo Belgrano, Boca Unidos desnudó las mismas falencias que tuvo en el torneo que se dio por concluido en marzo, a raíz de la pandemia por el coronavirus, donde terminó más cerca del fondo que de la punta de la tabla de posiciones: falta de profundidad ofensiva y de contundencia para aprovechar las situaciones de gol que se le presentan y fragilidad defensiva.

Esta tarde en tierras bonaerenses, el equipo aurirrojo tendrá una baja obligada. No podrá estar Diego Sánchez Paredes, quien recibió una fecha de suspensión por su expulsión ante Sportivo Belgrano (doble amonestación), tampoco podrá contar con Martín Fabro, quien se desgarró en la semana y Ariel Morales, que continúa en aislamiento debido a que dio positivo de covid-19 en la previa al debut en el certamen. La delegación correntina, que partió las últimas horas del viernes, llegó a Rosario donde realizó movimientos físicos tácticos para quedar concentrada y pernoctar en un hotel de la ciudad. Esta tarde, emprenderá el viaje hacia Ramallo, a 130 kilómetros de distancia, donde llegará minutos antes del inicio del encuentro. El técnico aurirrojo, Claudio Marini, no dio señales en la semana acerca de la formación que pondrá en cancha en el trascendental encuentro de esta tarde. Se especula que entre Ataliva Schweizer y Martín Ojeda (no estuvo entre los citados para el primer partido) estaría el reemplazante del suspendido Sánchez Paredes en la mitad de cancha.

Puede haber cambios de tipo táctico. Miguel Caneo podría reemplazar a Ramiro Schweizer, buscando darle mayor generación de juego al equipo, mientras que Lautaro Larrasábal, de buen ingreso ante Sportivo Belgrano, tendría posibilidades de ingresar por Germán Herrera. No se debería descartar un cambio directo de Larrasábal por el menor de los hermanos Schweizer, bajando Herrera a la mitad de la cancha.

Boca Unidos no tendrá esta tarde margen de error. Deberá estar atento atrás, para que esa necesidad que tiene de ir a buscar el arco de enfrente no sea aprovechada por el rival para sorprenderlo y, adelante, tendrá que tener paciencia para buscar generar juego y no fallar frente al arco de enfrente, algo que el cuerpo técnico identificó e hizo practicar durante la semana de manera reiterada para aceitar el mecanismo de la definición.