Boca Unidos en la cuenta regresiva del Federal A

Boca Unidos se prepara para recibir a Sportivo Belgrano. El plantel trabaja con vistas al regreso de la competencia oficial en el torneo Federal A, que lo tendrá recibiendo el sábado a Sportivo Belgrano de San Francisco Córdoba por la zona Norte y pondrá en juego uno de los ascensos a la Primera Nacional.

Con un solo amistoso en su haber -una semana atrás ante Chaco For Ever-, el elenco conducido por Claudio Marini tiene poco rodaje en cancha y buscará llegar lo mejor “aceitado” al compromiso sabatino, por lo que entre hoy y mañana dedicará los trabajos al plano futbolístico. La idea del entrenador es trabajar tanto en lo que será el once inicial para recibir al conjunto del interior cordobés, como así también en las variantes que tendrá para ese partido.

Si bien aún es prematuro anticipar la formación que saltará al reducto principal del Leoncio Benítez, Marini dio indicios en la prueba ante For Ever del equipo que podría utilizar y, en ese sentido, solo la presencia de Leonardo Baroni aparece como un interrogante.

El histórico lateral izquierdo del Aurirrojo sería la única duda del DT y, su lugar en la defensa, lo disputa Franco Lazzaroni. El resto de la formación no variaría demasiado de la que igualó en tres goles en Resistencia con Chaco For Ever. Habrá que esperar qué propone en cancha el entrenador, tanto hoy como mañana, cuando se lleven adelante las pruebas programadas para esta semana. En la segunda jornada de trabajo de la semana, el plantel correntino trabajó en horario matinal en el predio deportivo del barrio 17 de Agosto. Las labores tuvieron que ver con movimientos con pelota y tácticos.

Boca Unidos se presentará en la jornada del sábado en el estadio “Leoncio Benítez” recibiendo a Sportivo Belgrano de San Francisco Córdoba, programado para las 17:00 con el arbitraje del chaqueño Guillermo González.

La competencia oficial del torneo Federal A quedó trunca en el mes de marzo debido a la pandemia de coronavirus.