Por el Torneo Federal A, para Nicolás Monje, Boca Unidos dio una muestra de carácter el domingo. El defensor se refirió al triunfo conseguido como visitante ante Defensores de Belgrano de Villa Ramallo, jugando todo un tiempo con un hombre menos. “Sabíamos que era a matar o morir porque teníamos una chance y debíamos aprovecharla”, señaló quien confía en que la clasificación se definirá en la última fecha. Boca Unidos tuvo que sufrir el domingo para traer los tres puntos de Villa Ramallo, al vencer ajustadamente a Defensores de Belgrano 2 a 1, el único resultado que le servía al equipo correntino para continuar “con vida” en la Reválida de la Zona Norte del Torneo Federal A. “Terminamos la entrada en calor y entramos a la cancha sabiendo que teníamos chance, que debíamos ganar sí o sí porque ya sabíamos el resultado de Sportivo Belgrano (empató 1 a 1 ante Unión en Sunchales)”, comentó el defensor aurirrojo Nicolás Monje en La Red Deportiva (107.1 Mhz).

Nada resulta sencillo para Boca Unidos. Luego de ponerse en ventaja a través de Gonzalo Ríos, a los pocos minutos le empataron el partido, y enseguida sufrió la expulsión de Saúl Abecasis, por lo que tuvo que jugar todo el segundo tiempo con un hombre menos. Aun así, pudo desequilibrar a través de una anotación del ingresado, Lautaro Larrasábal.

“El equipo hizo un buen trabajo, tuvimos que redoblar el esfuerzo, y mucho. Creo que dimos una muestra de carácter, y nos pudimos traer el triunfo, que era lo que necesitábamos”, resumió el futbolista que llegó como uno de los refuerzos del plantel, proveniente de Atlético Güemes de Santiago del Estero.

A partir de la expulsión de Abecasis “sabíamos que teníamos que correr un poco más, que era a matar o morir porque Sportivo Belgrano nos había dado una chance más, y debíamos aprovechar como sea eso. Se corrió, se metió, mantuvimos una buena intensidad durante los noventa minutos. La clave creo que fue el amor propio”, indicó.

Más allá del cambio obligado de Ataliva Schweizer por Diego Sánchez Paredes (suspendido), el técnico aurirrojo, Claudio Marini sorprendió el domingo con los ingresos de Lionel Niz y el mencionado Abecasis en lugar de Ramiro Schweizer y Germán Herrera, respectivamente. “El técnico tomó otra decisión, cambió el esquema. Tenemos que estar preparados para lo que el técnico pide y quiere. Creo que se planteó un partido inteligente, salimos con dos líneas de cuatro”, opinó. Monje indicó que “está bueno tener un compañero más por delante, de saber que cuando debo pasar al ataque puedo estar respaldado por el volante, que (el domingo) fue Niz, y lo hizo muy bien. Creo que tanto por derecha como por izquierda llegamos muchas veces al ataque”.

“A pesar que no sabíamos el equipo y fue el primer partido que jugamos juntos, nos entendimos bien, nos sentimos cómodos”, reconoció el defensor, ya que el cuerpo técnico no hizo prácticas de fútbol en Corrientes para no mostrar los once que jugarían en Ramallo.

Nico manifestó que “estábamos tranquilos porque sabíamos que juegue quien juegue estamos todos preparados, y eso quedó a la vista de todo el mundo. El técnico hizo cambios, puso a los jugadores que sentía que tenía que poner. Al que le tocó entrar lo hizo de la mejor manera y ahí está la clave, porque demuestra que tanto que aquel que sale como el que entra está preparado para jugar”. En el primer tiempo, “supimos manejar la pelota, creamos muchas situaciones de gol, llegamos con claridad, y más allá de la expulsión, después se nos puso un poco más difícil, pero creo que en todo momento fuimos superiores. Estando con un hombre menos llegamos también. Lo importante era ganar como sea y se logró”, ponderó. Boca Unidos se puso en ventaja en el primer tiempo. “El gol de Gonzalo (Ríos) viene porque salimos a presionar. Los primeros defensores nuestros son los delanteros que salen a presionar, forzamos el error y así se pudo convertir”.

“Estuvimos siempre bien paraditos. El gol de ellos vino de una pelota parada y una distracción, que son cosas a corregir, pero yo creo que en todo el partido estuvimos cómodos, y teniendo un hombre menos, también”, consideró el futbolista, que ya registra un paso previo por Corrientes vistiendo la camiseta del Deportivo Mandiyú, también en el Federal A. Monje explicó que, al estar el equipo ordenado de mitad de cancha hacia atrás, “por ahí nosotros le dimos un respiro a los volantes y a los delanteros para que se encarguen más de atacar, que era lo que en el partido pasado no pudimos, que era crear muchas situaciones. Estando bien parados atrás y Ataliva (Schweizer) en la mitad de la cancha, los otros tienen que pensar en generar juego, y creo que nos salió bien”.

El equipo correntino recibirá este domingo a Unión de Sunchales, donde tendrá que volver a sumar los tres puntos, y esperar que Sportivo Belgrano no gane en San Francisco ante Juventud Unida. “Tenemos que hacer nuestro trabajo, primero ganando los dos partidos que nos quedan. Creo que los de arriba se van a sacar puntos, porque los entrerrianos también están obligados a ganar para tener chance, y creo que se va a definir todo en la última fecha en Gualeguaychú”, cerró Monje.