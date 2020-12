Boca reaccionó en el final (Video)

Se lo ganó a Independiente por Soldano y Cardona. El Xeneize arrancó perdiendo en Avellaneda, pero Rossi atajó un penal y luego el visitante lo terminó ganando 2-1 para seguir vivo en la Copa Diego Maradona. A pesar de algunos malos tragos y dos derrotas en condición de local, Boca Juniors pudo culminar en lo más alto de su grupo en la Fase Clasificación de la Copa Diego Maradona. Así se clasificó para disputar la Zona Campeonato de dicho certamen doméstico. El caso de Independiente no fue muy distinto: el Rojo, conducido tácticamente por Lucas Pusineri, no tuvo grandes problemas para conseguir el pasaje hacia la mencionada instancia. Sin embargo, los de Avellaneda fueron segundos de Colón de Santa Fe.

Precisamente, Independiente y Boca cayeron en el mismo grupo de la Zona Campeonato. Y se encontraron frente a frente este domingo con el siempre coqueto Estadio Libertadores de América como escenario, por la segunda fecha. Los anfitriones arribaron a este encuentro extremadamente golpeados. ¿El motivo? Primero debutaron en esta instancia de la Copa Diego Maradona cayendo frente a Huracán y posteriormente fueron eliminados por Lanús en la Copa Sudamericana.

¿Y los de Miguel Ángel Russo? El contexto reciente no era tan negativo, pero sí exponía ciertas presiones: Boca debutó empatando ante Arsenal de Sarandí como local y perdió contra Racing Club en la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores. En ese contexto, Independiente se fue al descanso imponiéndose por la mínima diferencia. Cuando transcurrían jugados 21 minutos del primer tiempo, Silvio Romero estampó un cabezazo letal y contundente y decretó el 1-0. Eso sí: Agustín Rossi le atajó un penal a Andrés Roa.

Posteriormente, en la etapa complementaria, el Xeneize ajustó piezas, realizó cambios y terminó dando vuelta la historia para imponerse por 2-1. Franco Soldano (83′) y Edwin Cardona (91′) fueron los autores de los tantos de Boca.