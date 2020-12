Boca Juniors terminó en lo más alto de la zona

Boca Juniors no pudo con Talleres pero igual terminó en lo más alto de la zona. En Córdoba, el Xeneize cosechó una paridad sin goles. Clasificaron ambos debido al triunfo de Newell’s sobre Lanús. La Zona 4 de la Fase Clasificación de la ahora denominada Copa Diego Maradona llegó a la última fecha al rojo vivo, con tres conjuntos con posibilidades realmente concretas de clasificarse para la Zona Campeonato de dicho certamen doméstico. Como consecuencia de ello, de manera simultánea, Boca Juniors se presentó como visitante de Talleres de Córdoba y Newell’s Old Boys de Rosario recibió a Lanús. El único de los implicados que no tenía chances era el elenco Leproso.

Con el imponente estadio Mario Alberto Kempes de la provincia de Córdoba como escenario, Talleres, el segundo, antes del comienzo de la fecha, se topó con los conducidos por Miguel Ángel Russo, que arribaron como líderes del grupo. A pesar de estas posiciones de privilegio, ninguno de los dos tenía la clasificación asegurada, por lo que pondría una oreja en lo que suceda en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario, prendiendo velas para que el Granate no se imponga.

En ese contexto, el Matador y el Xeneize edificaron un primer tiempo realmente pobre y sin vuelo futbolístico. Boca fue un poco más que su contrincante de turno -con quien había perdido en la Bombonera- pero el descanso llegó con un rotundo 0-0.

¿Y la etapa complementaria? Lamentablemente para todos los espectadores, la tónica del primer tiempo se trasladó al segundo período. Como consecuencia de ello, Talleres y Boca no rompieron el cero y terminaron igualando sin goles.

De esta manera, los de Russo clasificaron en el primer lugar, mientras que los de Medina se metieron en la siguiente instancia ocupando el segundo escalón. ¿Qué pasó en el otro partido? Newell’s lo dio vuelta, se impuso por 3-1 y ayudó a ambos.