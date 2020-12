Boca Juniors está listo para recibir a River Plate

Habrá un mix entre titulares y suplentes. Teniendo en cuenta que del partido ante River al de Santos tendrá casi cuatro días de descanso, Russo pondría en cancha a varios de los habituales titulares. A tres días del Superclásico por la Copa Diego Maradona, Boca empieza a perfilar el once inicial para recibir el sábado desde las 21:30 a River en La Bombonera, y Miguel Ángel Russo se inclinaría por una formación conformada por algunos de los habituales titulares y otros de los que vienen siendo parte del once alternativo del Xeneize, sabiendo que el miércoles recibirá a Santos por la ida de semifinales de la Copa Libertadores.

Si bien todavía restan un par de entrenamientos en los que el entrenador terminará de confirmar su once inicial, a priori la intención de Russo sería que jueguen Esteban Andrada; Julio Buffarini, Carlos Zambrano, Carlos Izquierdoz, Emmanuel Mas; Sebastián Villa o Eduardo Salvio, Nicolás Capaldo, Jorman Campuzano, Edwin Cardona; Mauro Zárate y Ramón Ábila.

De confirmarse este once, los que repetirían su presencia en la formación para jugar ante Santos serían Andrada, Izquierdoz, Campuzano y Villa o Salvio que, a priori, podrían jugar un tiempo cada uno, pensando en hacerlos jugar un tiempo a cada uno de los carrileros ofensivos titulares que tiene Russo a disposición.

El probable equipo de River, lleno de juveniles

El once de River para enfrentar a Boca, según lo que paró Marcelo Gallardo en la práctica, sería con Enrique Bologna; Elías López, Augusto Aguirre, Santiago Sosa, Jorge Moreira; Bruno Zuculini, Leonardo Ponzio, Nacho Fernández; Lucas Beltrán, Federico Girotti y Benjamín Rollheiser.

TyC Sports