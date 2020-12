Asumió Patricia Rindel en el Senado de Corrientes

Con la presencia de Malena Galmarini, asumió Patricia Rindel (PJ) en el Senado de Corrientes. La titular de AySA, Malena Galmarini, arribó a Corrientes para participar de la asunción de Patricia Rindel como senadora provincial. Ambas se reunieron, antes de la sesión, con el vicegobernador Gustavo Canteros.

“Esa es mi tarea fundamental”, expresó la doctora Patricia Rindel, que asumió hoy como senadora provincial en reemplazo del fallecido Daniel Alterats. “La voz de las mujeres siempre ha sido bajita, y ahora queremos tener poder decisión”, sostuvo.

“Todo mi aporte será para generar esa conciencia de género buscando la democracia partidaria para trabajar en igualdad de derechos y condiciones”, expresó la doctora Patricia Rindel.

“Voy a trabajar por la conciencia y agenda de género, que tanto le falta a la clase política. Hay mucho trabajo. Hay que entender que cuando la voz de la mujer está junto a la del hombre en la función pública; mejora la sociedad en general”, sostuvo.

GALMARINI

La titular de AySA, Malena Galmarini, sobre la asunción de Rindel, expresó que “vine a acompañar a Patricia que es una enorme compañera, por quien dimos la batalla por la paridad hace un par de años, y que hoy a pesar de la desgracia del compañero que dejó su lugar, creo que va a estar bien ocupado ese espacio por Patricia”. Sobre la participación femenina en la política, Galmarini, sostuvo que “la participación de mujeres feministas, es bastante más difícil, pero siempre hay mujeres que llevan la bandera de las desigualdades y la necesidad de llegar a una Patria mucho más igualitaria, por eso una siempre tiene que estar acompañando, en todo momento, en armado de lista, en espacios, en ministerios, en campaña”.

“Hoy es un día histórico, que una mujer como Patricia que se anima a plantear las cosas de frente, asuma como senadora, le va a dar voz a las mujeres correntinas en un lugar donde no tienen voz” remarcó, destacando que “no ganamos ninguna batalla mientras haya mujeres que son pobres, que no son libres y no pueden desarrollarse y mueren”.

De la reunión que mantuvo su esposo Sergio Massa, hace unas semanas con el vicegobernador Gustavo Canteros y la que hoy tuvo ella con Canteros, analizó que “hay que conversar mucho, hay que plantear las cosas con diálogo y con respeto, Sergio Massa habla con todos y todo el tiempo”.