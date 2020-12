Asueto para trabajadores de la Administración Pública Nacional

La medida no abarca a instituciones bancarias ni entidades financieras. Qué trámites no se pueden hacer los días de asueto. La Jefatura de Gabinete oficializó este jueves el asueto al personal de la Administración Pública Nacional. Se aplicará a los días 24 y 31 de diciembre 2020 con motivo de la celebración de los feriados inamovibles del 25 de diciembre y 1 de enero de 2021. “Otorgase asueto al personal de la Administración Pública Nacional los días 24 y 31 de diciembre de 2020. Instruyese a los distintos organismos para que implementen las medidas necesarias a los efectos de mantener la continuidad de los servicios esenciales”, según repasa el Decreto 1.010 publicado en el Boletín Oficial.

El artículo 3° de la normativa específica que “la presente medida no alcanza a las instituciones bancarias y entidades financieras”, por lo que por el momento los horarios de atención se mantienen en este sector.