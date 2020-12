Asesinó de un escopetazo y le dieron domiciliaria a 100 metros de su víctima

Mató a su vecino de un escopetazo y ahora le dieron prisión domiciliaria a 100 metros de la casa de la víctima. El hecho ocurrió en mayo en la sexta sección San Luis del Palmar. Un hombre de 67 años de apellido Gómez fue ultimado por su vecino, otro lugareño de 62 años de apellido Alfonzo, que fue detenido tras el hecho. Luego de varios meses le dieron prisión domiciliaria y volvió a su casa, a sólo 100 metros de donde vive la viuda de Gómez.

El 29 de mayo de este año, durante la mañana, Benjamín Gómez (67), vecino de la sexta sección de San Luis del Palmar, paraje “Rincón de Estero Costa” estaba arreglando su alambrado. En un momento se acercó su vecino, Alberto Alfonzo (62), y le pegó un escopetazo que lo mató instantáneamente. Tras el hecho, el autor del homicidio se entregó, quedó detenido y en los últimos meses pasó por varias dependencias policiales, siendo la última, la Unidad Penitenciaria de San Luis del Palmar.

Andrea Ojeda, viuda de Gómez, y Rodolfo Valenzuela, otro vecino de la zona, desde radio LT7 Corrientes denunciaron que luego de estar varios meses detenido, se le otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria en su casa, que queda a 100 metros de la casa de la víctima, ya que eran vecinos.

“La causa está en el Juzgado Correccional N°4, del Dr. Leandro Maciel. Interviene la fiscal Troya que, aparentemente, es la encargada de investigar”, dijo Valenzuela y agregó indignado que “no puedo concebir que a un asesino le den libertad, estando a 100 metros de la casa de la familia de la víctima”.

“Qué Justicia hay acá que le dan la libertad a esta persona, un asesino. No tiene tobillera electrónica, ni nada”, agregó Valenzuela indicando que los testigos que fueron a declarar por la causa, recibieron amenazas del acusado, por lo que considera que la comunidad está en riesgo. “Este hombre había sido violento antes con animales, no con personas”, dijo con respecto a la reputación del acusado previo al incidente.

Con respecto a la prisión domiciliaria, en fiscalía les dijeron que le fue otorgada por sufrir de hipertensión. En el juzgado, que visitaron esta mañana, les explicaron que desconocían la distancia entre las casas, cuando otorgaron el beneficio al acusado.

“¿Para qué están los fiscales si no es para investigar? Ahora tenemos que pedir una nueva medida y que el juez se expida”, manifestó Valenzuela. “Este hombre tiene otra casa en San Luis del Palmar, que queda a metros del hospital. ¿Por qué no queda ahí? En San Luis es todo por compinchismo“, enfatizó finalmente la viuda Andrea Ojeda.