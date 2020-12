Apuntan a una mujer por el robo millonario al camión repartidor

Las principales líneas investigativas de la Policía de Corrientes tienen una hipótesis fuerte tras el robo de $1 millón y medio de pesos -dinero en efectivo y cheques- en las Mil Viviendas. Se busca a una mujer que habría actuado con un cómplice. El robo ocurrió el martes en un comercio de avenida El Maestro entre Cosquín y Formosa del barrio Mil Viviendas.

El director general de Seguridad y Prevención del Delito, comisario César Fernández, opinó que “es llamativo que no se haya tomado todas las previsiones al tener tanto dinero”.

El hecho sucedió en una carnicería, donde bajaban reses. “Los empleados que hacían ese trabajo dejaron un bolso con dinero, y dos personas en moto se lo llevaron”, señaló el comisario.

Según algunos testigos vieron a una mujer y a un hombre en una motocicleta de 125 cc, cuando se alejaban de allí, luego de apoderarse de la fuerte suma de dinero.

“Nos llama la atención el modus operandi de los empleados que no tuvieron el cuidado necesario habida cuenta del dinero que llevaban”, remarcó Fernández. Sostuvo que “la línea investigativa abarca varias hipótesis. No descartamos nada. Si un trabajador tiene ese dinero debe tener un cuidado especial y la empresa debe tener un sistema específico. Es muy llamativo cómo descuidaron ese bolsín”, deslizó.

Como se informó, la denuncia fue radicada ante la Comisaría Séptima por Claudio Crespin de Abastecedora Calchaquí SRL, un trabajador con domicilio en Román (Santa Fe), quienes se movilizaban en un camión con caja térmica Mercedes Benz 1016.