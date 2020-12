Apuntan a una “entrega de datos” en el robo millonario en las Mil

“Es llamativo que no se haya tomado todas las previsiones al tener tanto dinero”, expresó el comisario César Fernández, al brindar detalles sobre el robo ocurrido ayer por avenida La Paz. “El hecho fue conocido por nosotros en horas del mediodía. Ocurrió en una carnicería, donde bajaban reses. Los empleados que hacían ese trabajo dejaron un bolsín con dinero, y dos personas en moto se lo llevaron”, resumió el comisario César Fernández. “Llama la atención el modus operandi de los empleados que no tuvieron el cuidado necesario habida cuenta la cantidad de dinero que llevaban”, dijo. “La línea investigativa abarca varias hipótesis. No descartamos nada. Si un trabajador tiene ese dinero debe tener un cuidado especial y la empresa debe tener un sistema específico. Es muy llamativo como descuidaron ese bolsín”, agregó. “Trabajamos todas las líneas. Estamos cerca de dar con los responsables”, sostuvo Fernández.