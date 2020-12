Ama de casa habría sido violada y embarazada por comisario y agredida por una concejal

En San Miguel, en lo que sería un verdadero cuadro de horror, una empleada doméstica habría sido violada por un comisario y agredida por una concejal, en el domicilio del hombre. La víctima tiene 20 años y a los 13 fue abusada sexualmente lo que le provocó un embarazo indeseado. La mujer contó cómo fue el momento en el que fue atacada por el efectivo.

María se acercó el viernes hasta la casa del comisario retirado, Walter Y., para cumplir con la tarea de cuidar a la madre del exfuncionario policial, como lo viene haciendo desde junio del 2019. Ese día, la joven de 18 años, según relató ante las autoridades policiales, Walter abusó sexualmente de ella, y luego fue agredida por Berta Carrizo, pareja del expolicía involucrado en este lamentable hecho que sucedió en la localidad de San Miguel.

“Estaba con la señora que cuido, y él (Walter Y.) me llama creyendo que me iba a pedir que le dé algo a su mamá, pero sin embargo me obliga a ‘esas cosas’”, comentó la victima sobre el momento que fue atacada sexualmente por el exintegrante de la Policía de Corrientes. Continuando con su relato, María señala que “luego ingresó la esposa del señor y le termina pegando primero a él y después ella me da una cachetada en el cuello cuando me di vuelta para hablarla“.

“Después me fui a mi casa donde me senté un rato porque me empezó a doler el demasiado el cuello y luego me dirigí al hospital para hacer la denuncia”, agregó la muchacha. Tras la denuncia la trasladaron hasta Ituzaingó donde fue atendida por los médicos. Hasta ese punto de la provincia fue llevada por efectivos policiales, según comentó.

Al ser consultada si recibió ayuda por parte de los policías de San Miguel, dijo que el comisario del pueblo le recomendó que “haga la denuncia en Ituzaingó para que Walter no quede libre” y que “no la ayuda porque acá (San Miguel) todos lo conocen”. Walter Y. es un hombre conocido en San Miguel e integrante de una familia compuesta por varios policías, de los cuales varios de ellos tendrían antecedentes de violencia de genero. “Un sobrino del acusado la fajaba (sic) a una odontóloga que fue concejal“, aseguró una fuente desde radio Dos. Pudo saberse que María es madre de un menor producto de una violación que padeció cuando tenía 13 años. “Ella vivía con su hermano solamente, porque la mamá los dejó a todos sus hijos solos. Andaba por todos lados“, relató una persona allegada a la víctima.

Walter estaría preso en Ituzaingó luego haber sido denunciado del episodio del que también fue participe su esposa, que se desempeña como preceptora y además ocupa una banca como concejal de San Miguel.