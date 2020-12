Aerolíneas Argentinas volará a Rusia por la Vacuna

Aerolíneas Argentinas volará a Rusia el 21 de diciembre para traer la vacuna Sputnik V contra el coronavirus. La empresa estatal solicitó autorización a la ANAC para concretar la operación el próximo lunes, mientras una delegación argentina que se encuentra en Moscú intenta destrabar algunas cuestiones burocráticas.

Aerolíneas Argentinas ha programado un vuelo especial y directo hacia Rusia para el próximo 21 de diciembre que tendrá una misión especial: traer al país las primeras dosis de la vacuna Sputnik V contra el coronavirus. La información, confirmada por fuentes aeronáuticas, refleja un nuevo cambio de planes en el discurso oficial luego de que el ministro de Salud, Ginés González García, dijera ayer que el arribo de la fórmula podría demorarse por algunas complicaciones de último momento.

De acuerdo a lo informado, la compañía aérea empezó a preparar la operación y les comunicó a los tripulantes que el 21 volarán a Rusia. Si no surgen contratiempos, estarían de regreso el 23.

La semana pasada, el presidente Alberto Fernández manifestó que el gobierno tiene la intención de vacunar a 300 mil personas antes de fin de año. Sin embargo, esos planes habían sido puesto en dudas ayer por Ginés González García en una conferencia de prensa donde también se informó que se frustraron las negociaciones con Pfizer.

El vuelo del 21 de diciembre podría no ser el único. La Administración Nacional de Aviación Civil ya recibió otros pedidos de autorización para operaciones que partirían a Rusia con el mismo propósito. El acuerdo firmado por el gobierno argentino contemplaba además de las 600 mil dosis (para vacunar a 300 mil personas) de diciembre, el arribo de 5 millones de vacunas en enero y de otros 5 millones en febrero.

En marzo, se estima que van a empezar a llegar a la Argentina los desarrollos de otros laboratorios que también tienen vacunas a punto de ser aprobadas. Según información publicada por el laboratorio ruso que la produce, la vacuna Sputnik V tiene una eficacia superior al 91 por ciento. Esos datos aún no fueron publicados en revistas reconocidas internacionalmente por la comunidad científica, una etapa muy importante para este tipo de investigaciones. Tampoco fue aprobada por las autoridades regulatorias de Estados Unidos (FDA) y de la Unión Europea.

La Argentina envió a Moscú una comitiva integrada por la viceministra de Salud, Carla Vizzotti, e integrantes de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) para acelerar los trámites de aprobación de la vacuna.

De no mediar modificaciones, en una primera etapa se convocará a enfermeros voluntarios, que luego de aplicarse la vacuna serán distribuidos por todo el país para iniciar la campaña con los grupos de riesgo. El Gobierno imagina un operativo similar al de una elección nacional. Incluso se podría utilizar el padrón para organizar el proceso. Hay ciertas dificultades logísticas que aún deben ser sorteadas: la Sputnik V debe ser conservada en temperaturas muy bajas.

La campaña será gratuita y voluntaria. Nadie será obligado a inmunizarse. Y quienes quieran vacunarse en forma privada podrán hacerlo, aunque en una primera etapa será imposible que lo consigan por la dificultad que tendrán las cadenas de farmacias y centros de salud en adquirir un bien apetecido y escaso en todo el mundo.