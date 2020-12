Acuchillado en Monte Caseros: sospechan connivencia con la policía

En un nuevo capítulo de violencia en Corrientes, “tengo que darle la noticia que mataron a su hermano”. Lo manifestó la madre del joven que esta madrugada fue asesinado de una puñalada en el pecho en Monte Caseros -inicialmente se dijo que habría sido acuchillado en el cuello-. “No sé si tienen arreglo con la policía, pero no me interesa porque quiero justicia por mi hijo“, exclamó la mujer. En horas de la madrugada de este sábado un joven de 20 años fue asesinado en la zona de la costanera sur de Monte Caseros. La víctima habría recibido una puñalada en la zona derecha del pecho. Por el caso detuvieron a dos muchachos de los cuales uno de ellos, de apellido Centurión apodado Serrucho, estaría señalado de ser responsable del crimen.

La madre del fallecido pidió justicia por Ezequiel Isfrán y agregó, entre lágrimas, que “tengo que darle la noticia a mi otro hijo que mataron a su hermano“.

Consultada sobre cómo se enteró del trágico hecho, la mujer sostuvo desde Canal AVC Producciones que “estaba en mi casa con mi marido y vinieron a decirme que apuñalaron a mi hijo. Cuando llegue al hospital no me dejaban pasar y después me dijeron que ya estaba muerto“. Aseguró que “los Centurión entran por una puerta y salen por la otra; no sé si tienen arreglo con la policía, pero no me interesa porque quiero justicia por mi hijo”, reclamó indignada.

También habló sobre lo ocurrido una amiga, que estuvo con la víctima al momento del sangriento episodio. “Estábamos cerca del río con él (Ezequiel) y su novia, después nos encontramos con otros amigos, bailamos y nos reímos un rato”. comentó la joven.

“En un momento Ezequiel me dice que se va porque están los Centurión y él tiene bronca con ellos. Cuando se da vuelta para irse viene el muchacho y le pega una piña. No llegó a reaccionar, sino que se corrió detrás de la multitud. Cuando nos dimos vueltas ya estaba tirado en el suelo lleno de sangre”, agregó en su relato la mujer que presenció el fatídico hecho. Recordó que “empezamos a gritar y pedir que llamen a la policía y él seguía tirado en el piso; todos los que estaban en el lugar se empezaron a ir. Luego llegaron los efectivos policiales y nos pedían que nos corramos para que le demos aire. Después llegó la ambulancia y al hospital llegó aparentemente con vida, porque estaba respirando, aunque ya estaba blanco”.

EL CUCHILLO

El comisario Claudio Fernández comentó que no encontraron en el lugar el arma blanca con el que se habría cometido el asesinato, a pesar del rastrillaje que realizaron. El efectivo también informó que iniciaron de oficio una causa judicial por “homicidio calificado”.