Abandonaron el alquiler en malas condiciones y deben $300.000 (Imágenes)

La propietaria denuncia que un instituto gastronómico le debe más de $300.000 de alquiler y que se abandonó el inmueble en malas condiciones. Silvia Vallejo es propietaria del inmueble ubicado por Rivadavia entre San Lorenzo y Santa Fe, y denunció que los inquilinos que desarrollaban tareas vinculadas al Instituto Gastronómico Internacional (IGI) no entregaron la casa en las condiciones correspondientes. Ella denuncia una deuda de más de $300.000 que incluyen meses de alquiler y servicios, y abandono total de la vivienda. La denuncia penal fue realizada en la Comisaría Tercera de Corrientes.

“Alquilaba un local para enseñanza de cocina y lo dejaron totalmente destruido y en un estado de falta de higiene total, no se tocó nada y ya actuó la policía científica“, recalcó la mujer agregando que “la usurpadora me denunció que soy la usurpadora de mi propiedad, me acerqué a la Comisaría Tercera y concreté una contradenuncia”. Vallejos, señaló que desde agosto del 2019 estuvo negociando para la salida del lugar: “me pagaban de forma parcial, desde marzo en el marco de la pandemia, continuaron con sus actividades con supuesto amparo en el Decreto Nacional de Urgencia en el marco de la pandemia. Es un instituto privado, es una franquicia”, aclaró. La mujer denuncia que la inquilina de apellido Cosarinsky tiene el asesoramiento legal de su hermano Carlos Vallejo. Ahora tendría que hacer un juicio de desalojo. La propietaria, denuncia que durante 11 años se alquila el lugar y, hace más de tres años, cambió de dueño la franquicia y “desde ahí se empezó a sentir el deterioro y falta de cuidados de la casa. No tiene solvencia, no tiene garantes y hace dos años venció el contrato”. Vallejo explicó que tuvo que cambiar las cerraduras y hubo un “llamativo” allanamiento y aseguró que “llevan siete años sin pagar servicios, está todo documentado y estoy a la espera de la justicia”.





Radio Dos