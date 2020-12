A veces me gustaría ser anónimo (Video)

Una entrevista esperada de Leo Messi: “A veces me gustaría ser anónimo y poder ir al cine o a un restaurante”. La Pulga dio una entrevista que tiene pendiente al mundo del fútbol. Cuando Messi habla, el mundo del futbol calla y más últimamente cuando el futuro del argentino es tan volátil y hay tantas teorías sobre lo que ocurrirá a partir del 2021 con él. ¿Se quedará en Barcelona? ¿Se mudará a la Ciudad Luz? Todos quieren saberlo.

Por ello que, una de las cosas más esperadas en este fin de año 2020 en España es la entrevista exclusiva que Leo Messi le otorgó a Jordi Évole de La Sexta, emisora española, la cual también se transmitirá completa este domingo por Telemundo a las 4:30 pm ET, y de la cual se han mostrado interesantes adelantos como éste.

“Soy un privilegiado con todo lo que me tocó vivir. A veces me gustaría ser anónimo y poder disfrutar de ir a un mercadillo, de ir al cine o a un restaurante con mis hijos”, dijo Messi en el último fragmento revelado en el que es cuestionado sobre si hay algo que le moleste de ser quién es. La entrevista completa se emitirá este domingo, luego de haber sido pospuesta la semana pasada por pedido del propio Messi para no quitarle protagonismo a la celebración de La Maratón de TV3, un evento para recaudar fondos para aliviar las consecuencias del coronavirus. Y por supuesto, sobre el tema más importante en la actualidad que es su futuro en el Barcelona, también se reveló un fragmento de la charla:

“Hoy por hoy estoy bien y me encuentro con ganas de pelear en serio por todo lo que tenemos por delante. Me encuentro ilusionado. Sé que el club está pasando por un momento complicado, a nivel de club y de equipo, y se hace difícil todo lo que rodea el Barcelona, pero estoy con ganas”, dijo Leo para beneplácito de los aficionados culés.

Guardiola, Maradona, Bartomeu, Koeman…

¿Se va o se queda?

