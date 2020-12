A Bunker realmente le chupa un h.., funcionó otra vez como boliche (videos)

Bunker, el polémico local bailable de Esquina, no escatima en las prohibiciones ante la pandemia de Coronavirus, ni tampoco en las clausuras y multas que ya le aplicaron. Poco y nada le importa cumplir con el protocolo. Anoche volvió a funcionar como boliche, violentando todas las normas. Los dueños son de Goya, uno de ellos pariente de un importante ministro del gabinete provincial. Para esta dupla de empresarios las leyes, no están para cumplirlas. Videos e imágenes que se viralizaron en las redes sociales, testifican que para estos jóvenes comerciantes de la noche, el show debe continuar. Corrientes atraviesa el peor momento de contagios de COVID 19, y los infectados y las muertes no cesan. Pero algún lugar de la provincia, la joda parece estar por encima de la tragedia.

El 24 de octubre último inauguró con 500 personas adentro del predio bailable. Después salieron a justificar, que solamente había 170 personas, cuando en realidad la actividad estaba prohibida. Pagaron la multa y listo. Ubicado por Ruta 12 y Avenida Mitre de esa localidad, hace un mes atrás fue clausurado nuevamente por no respetar el horario permitido y por aglomeración de personas. Estaba habilitado con capacidad hasta de 20 mesas y cinco personas por cada una de ellas, pero cometer reincidencia, ya no les importa. Esta madrugada funcionó como se le dio las ganas a sus dueños. Locura total. Realmente, les chupa un huevo.