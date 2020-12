21:30 Hs: Regatas Corrientes se mide con San Lorenzo

El equipo correntino buscará volver al triunfo esta noche, cuando desde las 21:20 enfrente a San Lorenzo en cancha de Obras Sanitarias. El “Fantasma” viene de perder contra Obras Básket y el “Azulgrana” de superar a La Unión de Formosa. Un rival muy complicado tendrá esta noche Regatas Corrientes que buscará volver al sendero de la victoria en la Liga Nacional de Básquetbol (LNB) 2020-2021. Enfrente estará San Lorenzo de Almagro, campeón de las últimas cuatro temporadas.

El partido está programado para este martes, desde las 21:30 en el “Templo de Rock”, estadio perteneciente a Obras Básket.

Regatas llega a este partido con un andar irregular: 4 triunfos y 5 derrotas. En su última presentación, el sábado cayó frente a Obras 91 a 69.

San Lorenzo (5-2) ganó los dos juegos disputados desde la reanudación de la competencia, frente a OTC (85 a 57) y contra La Unión (98 a 73).

En el equipo conducido por Fernando Calvi seguirá ausente el base Leandro Vildoza, quien está en plena etapa de recuperación al dar positivo de covid-19. Habrá que ver cómo responde Tayavek Gallizi, que también estuvo afectado por el coronavirus, y contra Obras solamente estuvo en cancha un poco más de dos minutos.

El plantel que dirige Silvio Santander se podría potenciar (espera que lleguen habilitaciones de la CABB) con la incorporación de Nicolás Aguirre, Facundo Piñero y Nicolás Romano, los tres vienen de participar en ligas de otros países.

Regatas mostró frente a Obras una defensa permeable en diferente puntos, hoy tendrá la obligación de mejorar ese aspecto, dado que se medirá con el equipo que mejor promedio de gol a favor tiene: 87,1.

OMAR CANTÓN

“Queremos volver a nuestra idea de juego, la que pudimos plasmar los últimos partidos antes de la suspensión del torneo”, señaló el jugador de Regatas Omar Cantón.

“Contra San Lorenzo esperamos jugar un poco mejor, pero también tenemos la cabeza puesta en ir agarrando rodaje, en sentirnos mejor, bajar toda la ansiedad y esas ganas que tenemos acumuladas, y tranquilizar más la cabeza”, agregó el pivote rosarino. Hizo referencia a la situación que vivió el plantel con varios jugadores afectados por el coronavirus. “Son muchos días, tenemos que ir sumando a todos los jugadores de a poco, así que estamos muy tranquilos, con muchas ganas de competir, de ir mejorando y seguir creciendo, que es en lo que actualmente nos debemos enfocar”.

Con respecto al último duelo frente a Obras, donde el “remero” cayó 91 a 69, Cantón señaló que “se dio lo que esperábamos, que íbamos a estar complicados, porque no teníamos rodaje, hubo 20 días que no podíamos entrenar todos juntos, teníamos muchos compañeros con muy pocos entrenamientos, y por eso sabíamos que nos iba a tocar correr con una difícil”.

También sacó un aspecto positivo en la derrota: “Se rescata que todos terminaron bien físicamente que es lo más importante considerando todo el tiempo que estuvimos inactivos”. El pivote de 38 años, fue goleador del encuentro con 27 puntos, y sobre todo se destacó con los tiros desde el perímetro (5 triples de 10 intentos). “Ellos tenían internos pesados, se cerraban mucho en defensa, entonces habíamos hablado de hacer un pick and roll y me quedaron varios tiros abiertos que por suerte entraron, pero eso es algo que genera el juego en equipo”, destacó.