Una ciudadana chaqueña, internada en el hospital de campaña del gobierno de Corrientes comentó su experiencia con el C19 y escribió una carta que cobró notoriedad pública a partir de su difusión. “Yo, El Covid-19, el Hospital de Campaña y las Fallas del Protocolo” se titula la misiva remitida a varios medios por Matilde Noemí Ferreira, una docente chaqueña que reside en Corrientes con su familia. Un dramático testimonio de su experiencia con la enfermedad. Llamado de atención a la sociedad sobre la falta de cuidados en ese centro asistencial y a las autoridades por proteger el lado humano del tratamiento.

LA CARTA

“Quiero a través de estas palabras testimoniar sobre mi experiencia con el Covid-19, lo que viví en el hospital de campaña; y como siendo una persona que se rigió al pie de la letra al protocolo vigente, observé enormes falencias en el mismo.

Antes que nada quiero comentar un poco sobre mí; me llamo Matilde Ferreira, soy profesora de Biología, tengo 40 años cumplidos en mayo; con antecedentes de asma y obesidad. Estoy casada con una persona fumadora, tengo 2 hijos, uno de 20 y otro de 11. Somos chaqueños, pero vivimos en esta hermosa Provincia hace 14 años. Desde fines de marzo, mi familia respeta las normativas protocolares regidas desde la gobernación, mantenemos distanciamiento, solo mi esposo sale a trabajar con las normativas sanitarias: Distanciamiento, uso de barbijo, lavado frecuente de manos y utilización de alcohol; el resto de la familia realizamos actividades mínimas; mi hijo mayor sale a andar en bici en horarios establecidos, el menor solo realiza natación también rigiéndose de los cuidados vigentes; y yo, la única actividad que realizaba es la compra una vez a la semana, sola, en el mismo supermercado. En definitiva, toda la familia se cuidaba, debido a que, nosotros los padres, somos personas de riesgo.

El 1 de noviembre al mediodía, como era costumbre, me dirijo A realizar la compra semanal; me dirijo sola, con barbijo y la utilización de sanitizante para el carro y las manos, realizo la compra habitual y continuo todo ese día sin mayores inconvenientes; en retrospectiva y viendo en qué falle, fue que no limpie con sanitizante las mercaderías que adquirí, así como que me relaje en el paso de efectivo entre el cajero y yo. Llegada la noche, me comencé a sentir descompuesta, y le pido a mi esposo que se retire de la habitación y duerma con nuestros hijos; ya esa noche comencé a hacer fiebre, y el día 2/11 fue una aglomeración de síntomas, fiebre, dolores corporales intensos, perdida de olfato, ardor detrás de los ojos, con las pocas fuerzas que tenía trato de comunicarme con el Call Center Covid, sin recibir atención durante todo el día, y apretando las distintas opciones otorgadas; llego al día 3 donde me vuelvo a comunicar temprano al Call, y recibiendo por fin contestación, informo todo los síntomas, así como también quienes estaban en mi hogar, nombre completo y DNI, y también informo todas mis actividades realizadas, así como las de mi núcleo conviviente, cabe resaltar que hasta ese momento solo yo presentaba los síntomas. Informado todo, me dan turno de hisopado para el día 9/11 A las 19:00 hs. Debajo del puente. Continuo con la sintomatología, y el día 4/11 comienzo a tener taquicardias, vuelvo a comunicarme al Call para informar, sin recibir nuevamente respuestas; le solicito a mi esposo que me lleve al hospital de campaña.

Día 4/ a las 11:30 hs. En el hospital de campaña, me toman los datos, me llenan una ficha y por mi sintomatología, me ponen en una sala de paso con un cartel rojo en la cabeza, determinando atención inmediata; la cual dicha atención llego a las 15:00 hs donde me pasan a consultorio me toman signos vitales, y como al momento estaba con buena saturación pero con temperatura, me colocan una hidrocortisona y una dipirona, y dándome las siguientes medicaciones: Omeprazol, Aspirina prevent, dexameral y la Levofloxacina 500, y solicitándome que aguarde que me deslizarían hisopado de TEST Rápido. Me vuelven a colocar en la misma sala con otras personas que también aguardaban para realizarse el hisopado, estuve en esa sala desde las 15:30 a las 18:00 hs. Las 6 personas que ingresaron antes que yo, salieron con hisopado negativo; a las 18:00 hs me realizan a mí la prueba, dando detectable para el Virus SARS-2, a continuación, me llenan toda la ropa y el cuerpo de líquido sanitizante, personalmente me sentí muy mal, y le dije al hisopador, esto es un reverendo circo, a lo cual me responde ‘Señora nos estamos rigiendo por el Protocolo’. A continuación, me envían a casa.

El día 5 se dirige al hospital mi núcleo familiar conviviente, a realizarse hisopado por contacto estrecho; de dicho test sale positivo mi hijo mayor y negativo mi esposo; al ser nosotros los padres personas de riesgo, le solicito a mi esposo que realice en otro lado el confinamiento obligatorio, con el fin de preservar su salud y la familia. Quedándome yo sola en la casa con mis dos hijos. Quiero enaltecer al pueblo correntino que nos proveyó a mis hijos y a mí con víveres, elementos de higiene, sanitizantes y medicaciones para mi hijo y para mí, personas que ni siquiera conozco, personal y colegas de la EPJA del Bicentenario, directivos, personal docente y familias de la Escuela Nº1 “Manuel Belgrano”; el comité vecinal del Barrio San Juan de Vera; el Partido Popular bajo la presidencia del senador Pedro Braillard Pocard a través del grupo dirigente de “Chicas populares TOTE”; también Desarrollo Humano nos abasteció de víveres. Ya que mi familia chaqueña no podía asistir a mis hijos, por el bendito pago de hisopado para el cruce del puente, a lo cual solicito al gobierno revea la situación, ya que tenía una familia sufriente del otro lado del puente, que no nos podía asistir; ¿Con qué cara el gobernador hubiera mirado a mi padre y a mis hermanos si a mí me hubiera ocurrido algo?

Continuo en mi hogar los días subsiguientes, el día 7/11 se comunica conmigo investigación Epidemiológica, realizándome todas las preguntas para rastreo de la circulación viral; preguntándome en qué sectores del supermercado me encontraba y qué víveres había adquirido. Así continuo con las medicaciones y los controles particulares, ya que en mi domicilio contaba con termómetro digital y oxímetro de pulso, para medir pulsaciones por minuto y saturación de oxígeno. Pase toda la noche y la madrugada del día 10 con baja saturación 88%/92% y aumento de las pulsaciones cardiacas a 120 PM. Llego a las 8 de la mañana, rogando que me atiendan del Call, y logrando gracias a Dios respuesta inmediata, por lo cual comunico mi situación, y envían ambulancia para traslado, la cual quiero resaltar solo tardó 20 minutos. Fui trasladada al hospital de campaña con atención inmediata, control de signos vitales, se me extrae sangre arterial y me colocan la mascarilla de oxígeno, y me informan que quedaría internada, dejándome conectada al oxígeno en consultorio durante dos horas; quiero resaltar que en el proceso mis dos hijos quedaron solos en el domicilio.

Ingreso a las 11:00 hs al tomógrafo, con resultado de visualización de una Neumonía bilateral al 50%, me llevan a sala de Clínica Positiva Ag-4, con asistencia de oxígeno permanente. Estuve internada hasta el 17 de noviembre, y a continuación detallo sobre mi internación, evolución favorable, y las verdaderas fallas del protocolo adjuntadas a las que detalle anteriormente.

Situaciones a considerar en la falla del protocolo: El personal sanitario está entregándose al 1000%, verdaderamente cargan equipos pesados y calurosos, donde a veces se le empañaban las gafas y no veían para realizarme vía o extraerme sangre, tienen que bañarse con sanitizante cada cambio de guardia, además de realizarse hisopado (Imagínense si a nosotros nos es molestoso uno o dos hisopados, piensen en ellos). Mientras el personal sanitario se encontraba en sala, quiero recalcar que éramos atendidos excelentemente todos, por personal médico, enfermeros, personal de limpieza, personal de cocina, kinesiólogos, psicólogas. Pero existían lapsus de cambios de guardia de dos horas en que ¡No había nadie! Estábamos totalmente solos, acompañados por la vigilancia de las cámaras, que verdaderamente no sé quién controlaba, pero vi a pacientes a lado mío saturando bajo y ahogándose, y yo tratando de ayudar, y enloqueciéndome porque no podía hacer nada; en una oportunidad abrí las puertas de seguridad y salí corriendo hacia el exterior porque una persona se cayó dentro del baño, y no se la podía ayudar. Y para completar dos días antes de mi alta, se comunican a mi celular del call center, para preguntarme qué síntomas estaba teniendo, le digo si me estaban cargando que yo me encontraba internada hace cinco días con derivación de ellos, a lo cual me responden que no estaba asentado, y que tampoco estaba asentado el hecho de que tenía a mi hijo positivo aislado solo con su hermanito en el domicilio; allí en ese momento se me disparó la presión, me sentí verdaderamente muy mal; ya que desde el inicio de la pandemia trate de ser rigurosa en los protocolos; y aunque sabía que llegado el momento sería un numero más, me sentí decepcionada de la manera de manejarse hacia mi persona y mi familia.

A Dios gracias, reitero que en los momentos que fui atendida, recibí un excelente trato, ¡me salvaron la vida! Y yo particularmente ingrese confiada en Dios y en las manos de los profesionales. Pero vi la muerte a mi alrededor, vi el terror de las personas, ¡vi la lejanía de la fe!

Reitero mi infinitas gracias al personal de Sanidad, espero que sean reconocidos y valorados, por ello este comunicado para aportar mi granito de arena. Amor absoluto a las personas recuperadas donantes de plasma, de los cuales recibí dos transfusiones, ¡ahora soy un poquito correntina! ¡Dios reintegre en bendiciones a todas las personas que ayudaron a mi familia!

Sigamos orando, soy testimonio que el amor de dios y el profesionalismo de los médicos me salvaron.

Reitero, espero que este comunicado sirva para la revisión de las fallas en el protocolo, con la única finalidad de ser más empáticos y humanos, y así evitar las pérdidas de más vidas. Además del reconocimiento económico y laboral que tienen que tener el personal que está batallando a este virus.

Familias correntinas: Informen todo, registren todo, cuídense, cuiden a sus familias, respeten las normativas de distanciamiento, uso correcto del barbijo, lavado de manos, utilización de sanitizantes, limpieza de espacios en el hogar, y salgan lo mínimo e indispensable. Y como les decía al principio las vidas se salvan con la atención inmediata, no teman, informen, registren y soliciten asistencia inmediata.

Dios nos bendiga; y el manto de la Virgencita de Itatí nos proteja.

Fe de erratas: Dicha publicación no tiene como finalidad hacer recaer ninguna responsabilidad a nadie, es un llamado al cuidado personales de cada ciudadano. Además de una revisión del protocolo y reconocimiento al personal sanitario. Yo soy la única responsable de haber contraído la enfermedad, ya que me relaje en los cuidados sanitarios.

Matilde Noemí Ferreira

DNI: 28122780.