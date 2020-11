Viernes sin bancos

Es por el Día del Bancario: qué se podrá hacer por homebanking y cajeros. Este viernes es el Día del Bancario y todas las sucursales estarán cerradas. No habrá atención al público, pero algunas operaciones podrán cursarse a través del homebanking o cajeros automáticos. Este viernes se operará como si fuera un feriado por lo que, si bien habrá cajeros automáticos, apps y home banking, ciertas operaciones no podrán hacerse. Entre ellas, la compra-venta de dólares. Como parte de los cambios que el feriado bancario establece, no estarán operando las cámaras compensadoras. Como no habrá clearing los depósitos que se realicen este día recién serán acreditados el lunes 9 de noviembre. Algo similar ocurrirá con los pagos electrónicos que se hagan este viernes, que serán consignados el lunes. Para retirar efectivo, los clientes podrán recurrir a los cajeros automáticos y a otros puntos habilitados como supermercados, farmacias y estaciones de servicios. Desde estos comercios se pueden retirar hasta $8.000. Los bancos estuvieron informando a sus clientes acerca de cuáles serán las operaciones que pueden realizarse y cuáles no.

En el caso de los pagos de sueldos, aquellas operaciones que se realicen después de las 16:30 del 5 de noviembre se cargarán con fecha 6 de noviembre y serán procesados el lunes 9. Tampoco estará disponible la opción que permite hacer pagos a AFIP ni los pagos a proveedores cargados con fecha del 6 de noviembre. Estarán restringidas las operaciones de comercio exterior. En el caso de las inversiones, las entidades bancarias especificaron que “las solicitudes de suscripción y rescate realizadas el 06/11 serán tomada con la cotización del día 05/11 y recalculadas con la cotización del día 09/11”.

“Las operaciones con cheques y toda transferencia inmediata enviada durante el día no laborable 6 de noviembre se acreditará automáticamente al siguiente día hábil, el día 9 de noviembre”, indicaron.