UNNE: joven originaria se recibió de profesora en Nivel Inicial

Tiene 27 años y lleva en su sangre raíces originarias de los pueblos latinoamericanos Wichí (Argentina) y Kariña (Venezuela). Es la menor de 6 hermanos y madre de Lecko, de 5 años. Obtuvo el 26 de noviembre el título de Profesora en Educación Inicial, tras rendir su última materia -con modalidad virtual- en la Facultad de Humanidades de la UNNE. Orgullosa por su logro y superación personal y académica, sueña con tener su propio Instituto para formar desde la infancia, personas amigables con el medioambiente, con la comunidad y el buen vivir.

Anne´k Iawho Zamora nació en Venezuela, en la comunidad indígena Kariña a la que pertenece su madre. A los 4 años viajó con toda su familia a Argentina para establecerse en Puerto Tirol, Chaco. En esa localidad chaqueña, realizó todo su proceso educativo inicial, medio y secundario con formación técnica, para luego ingresar a la UNNE en 2013 al Profesorado en Educación Inicial en la Facultad de Humanidades.

Anne´k reconoce en su esencia, la impronta docente transmitida por su madre, quién fue maestra de nivel primario durante mucho tiempo. “Ella siempre me mostró valores y pasión por su profesión y eso me hizo tomar conciencia que trabajar con las infancias era un compromiso necesario para crear y guiar a las nuevas generaciones en su formación sobre los valores… eso fue, en definitiva, lo que me impulsó a seguir esta Carrera”, cuenta la graduada en Educación Inicial de la UNNE.

ADAPTACIÓN

Cuenta Anne´k en su relato, que los inicios de su vida universitaria fueron difíciles. Sus tiempos de adaptación a la dinámica de la universidad fueron complejos recuerda “en un principio me costó realmente encontrar un objetivo o algo que realmente me interesara hacer. Pero después de muchas conversaciones con mi familia y con los consejeros y referentes del Programa Pueblos Indígenas de la UNNE, pude ver qué podía aportar con mi profesión a la vida de las comunidades indígenas…. ese fue el puntapié inicial para encontrar un objetivo dentro de la Carrera y lo que me motivó para finalizarla” rememoró la profesora.

Dijo además que los 7 años vividos dentro de la universidad fueron intensos y duros “fueron años de luchas, de idas y vueltas y de mucho esfuerzo “por eso mi alegría de estar hoy donde estoy”, enfatizó. “Siendo indígena soy consciente de que es un privilegio en mi caso, el poder recibirme y obtener un título universitario… por eso es un orgullo y una gran alegría”, remarca.

La flamante graduada universitaria manifestó ser muy consciente que este logro académico obtenido “no es parte de una lucha individual, sino que forma parte de una lucha colectiva que llevamos adelante todos los pueblos indígenas para lograr profesionales que se desenvuelvan en diferentes áreas, para proteger entre todos nuestros derechos”.

“Es el momento de llevar el rol y las capacidades de las comunidades indígenas a otro plano”.

GUÍAS ACADÉMICAS

A la hora de los agradecimientos y guías incondicionales durante su vida universitaria, Anne´k hizo un repaso sentido recordando a quienes siempre estuvieron ahí, apuntalándola. “Quiero resaltar el apoyo importante que obtuve de parte de la profesora Sylvia Sandoval; ella no sólo me acompañó durante buena parte de mi Carrera sino que además, es ahora mi Directora de Beca “Estímulo a las Vocaciones Científicas” del CIN”, explicó agradecida.

Destacó además a las docentes Norma Bregagnolo “quién también impulsó mi deseo por la investigación, así como la profesora Marta Susana Bertolini, ambas, mis ejes para lograr pensar a la educación como una herramienta para el cambio de las generaciones y pensarla también con perspectiva de interculturalidad”.

Anne´k volvió a recordar la importancia relevante del Consejo Asesor del Programa Pueblos Indígenas de la UNNE durante el trayecto de su vida universitaria. “Siempre nos dieron palabras de mucho aliento –en clara alusión a los estudiantes indígenas de la UNNE-, siempre nos inspiraron a seguir brindándonos pautas y orientándonos para seguir aprendiendo e interiorizándonos en el mundo UNNE… realmente, fue una herramienta fundamental para pensar diferente e ir por nuestros objetivos”.

SER INDÍGENA & LA UNNE

En su mensaje a sus pares de las comunidades indígenas de la región, la profesora Anne´k Zamora habló de la responsabilidad de los graduados indígenas en este incentivo. “Es necesario inspirar a otros jóvenes de nuestras comunidades a involucrarse y superarse a través de los estudios universitarios. Entiendo que son procesos que llevan su tiempo, que cuestan, que puede ser complejo encontrar un objetivo, una meta; pero una vez que estamos en la Carrera elegida, es muy gratificante poder luchar y ser constante tras la búsqueda de tu objetivo… soy consciente de que juntos, podemos generar nuevos espacios interculturales en los diferentes ámbitos que servirán para lograr grandes cambios en beneficio de nuestras comunidades”, destacó.

Conciencia ambiental y respeto para el buen vivir

Anne´k cuenta que siempre soñó con tener su propia institución donde se enseñe un enfoque diferente que forme a personas amigables con el medioambiente, la comunidad y el buen vivir. “Los trabajos que he realizado en éstos últimos años de universidad tienen que ver con una educación alternativa en cuanto al enfoque intercultural, pensando en los conocimientos ancestrales indígenas, en la educación indígena y en cómo ellos han contribuido a crear personas con conciencia ambiental y respeto hacia los demás, no solamente con el medioambiente sino también con las personas que rodean a la comunidad”.

Habló de su deseo de transmitir desde su lugar, la importancia de la comprensión humana del buen vivir “es fundamental entender que cuando uno realiza una acción, no solamente puede alterar a uno como individuo sino que también puede cambiar la vida de toda la comunidad. Lo estamos padeciendo ahora en nuestro clima y medioambiente, donde se puede ver que, tras años de aniquilación ambiental, la naturaleza se ha visto terriblemente afectada… se vuelve necesario el cuidado de las nuevas generaciones pensando en su educación y la incorporación de la concepción ambiental. Mi deseo personal entonces apunta hacia ese lado, a poder crear proyectos y materiales didácticos, pensados desde el enfoque intercultural” explicó Anne´k.

“Se vuelve necesario el cuidado de las nuevas generaciones pensando en su educación y la incorporación de la concepción ambiental”.

NIJWOTAS EN LA UNNE

La nueva profesional egresada de Humanidades de la UNNE destaca en el final la importancia de haber integrado en su tiempo académico el Consejo Directivo de su Facultad. “Este intercambio y experiencia significó para mí un espacio de formación más en cuanto al conocimiento sobre ese “otro lado” desconocido de la Facultad para un estudiante que tiene que ver con la toma de decisiones, los trámites y el ambiente académico”.

Anne´k forma parte del colectivo denominado Nijwotas (guerreros en wichí). Se trata de un grupo integrado por estudiantes y graduados indígenas de la UNNE quienes junto a profesionales de otras ramas, trabajan pensando en una educación con enfoque intercultural donde la colaboración se realiza con mirada indígena.

Las hermanas de Anne´k, Tibisay y Shailili -Técnica en Gestión y Desarrollo Cultural y Bibliotecóloga recibidas en la UNNE- también integran el grupo Nijwotas.

En sus palabras finales, la egresada del Profesorado en Educación Inicial de la UNNE enalteció el trabajo que se realiza en el Departamento de Educación Inicial de la Facultad de Humanidades de la UNNE. “Allí trabajan profesionales muy comprometidos con la labor docente, pensando siempre en un proceso de educación superior diferente que involucre a la gente que no esté integrada o que no se le hayan dado las voces adecuadas, como es el caso de los pueblos indígenas” destacó.

Emocionada en el final, Anne´k trajo a su relato a su hijo Lecko Elías (5 años) y a su esposo Joel “apoyos maravillosos e incondicionales en todo este proceso –destacó- fundamentalmente Joel, que me ha impulsado cada día a superarme… me genera muchísima emoción poder culminar esta etapa y estoy ansiosa por lo que me depara el futuro, ahora me resta seguir esforzándome por lograr mayores objetivos y unirme a mis hermanas en este proceso posgraduación que para mí, es muy gratificante” finalizó.

PROGRAMA PUEBLOS INDÍGENAS

El PPI- UNNE funciona en esta universidad desde el 2011. Es un programa que apoya el ingreso a carreras de grado a estudiantes indígenas, a través de becas y tutorías pedagógicas.

Durante este año, a pesar de las difíciles condiciones generadas por el aislamiento y la pandemia, la UNNE otorgó 86 becas a jóvenes y adultos qom, wichí, moqoít, omaguaca y guaraní.

Desde la implementación del PPI se han graduado cinco estudiantes en las Carreras de Abogacía de la Facultad de Derecho; Ciencias de la Información de la Facultad de Humanidades; de Enfermería en el Centro Regional UNNE de General Pinedo, de la Facultad de Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura a los que se le suma Anne´k del Profesorado de Educación Inicial de la Facultad de Humanidades. Otro grupo importante de becarios se encuentra en instancias finales de sus carreras.

Este 1 de diciembre se abre la Convocatoria 2021 para las Becas del Programa Pueblos Indígenas.