Una menor apareció inconsciente en un auto en Mburucuyá

Un extraño caso sucedió en Mburucuyá, donde una menor apareció inconsciente dentro del auto de una profesora. Hay un agente de la policía provincial involucrado, según adelantó la madre de la jovencita desde Radio Best (100.7 Mhz). En la localidad hace poco hubo un cambio en la cúpula policial, que estaría relacionado con este caso. El caso genera muchas especulaciones. El 11 de octubre, hace casi un mes, hubo una fiesta clandestina en un domicilio particular de Mburucuyá. A la reunión asistió una chica de 16 años que un rato antes había sido buscada del domicilio de su padre por dos personas en un vehículo, uno de ellos, un agente de la Policía de Corrientes. A media mañana del día siguiente, una profesora de secundario de la localidad, salió a su garage a buscar algo que había olvidado en su auto. Para su sorpresa, dentro del rodado, estaba la chica de 16 años, semidesnuda. Al ser interrogada, la chica asegura no recordar cómo llegó hasta allí, ni qué pasó con ella.

Marcelo Florindo, periodista de Mburucuyá, comentó los pormenores de una historia que recientemente sale a la luz, que estaría bajo secreto de sumario y relacionada con los cambios en la cúpula policial de la localidad, ocurridos el 14 de octubre. Según se pudo reconstruir, el domingo a la madrugada (o “sábado a la noche”), un auto con dos ocupantes buscó a la menor por la casa de su padre (divorciado de la madre de la chica). Según trascendió, uno de ellos es agente de policía. Dieron unas vueltas por la ciudad en el auto y terminaron en una fiesta clandestina. Todo fue relatado por la chica, que dice recordar haber estado en la fiesta bebiendo cerveza y compartido vaso con algunos asistentes de la reunión. En un momento fue al baño, luego de eso, no recuerda más nada.

En algún momento de la madrugada, rayando el sol, una cámara de seguridad ubicada en la cuadra del domicilio de la profesora, captó a la chica bajando del auto que la había buscado de la casa de su padre, y entrando al garage de la casa de la profesora. El garage es abierto, no tiene trabas. Aparentemente, el auto también había quedado sin trabar. Cuando a media mañana es encontrada dentro del auto, la titular del vehículo radica una denuncia por el hecho, y da aviso a los padres de la chica, que a esa hora ya la estaban buscando, junto a amigos de ella, que también habían estado en la fiesta. La chica fue llevada por su madre al Hospital San Antonio para que sea revisada y saber si sufrió algún tipo de abuso. Hasta el día de hoy, la madre de la chica no ha recibido los resultados de las pericias y la demora genera mucha preocupación. El agente de policía que había estado en el auto que buscó a la chica, fue demorado ese día y liberado a las horas. Por el secreto de sumario, se desconoce el contenido de su declaración, si es que hizo alguna. Entre los misterios del caso, está el por qué habrían bajado a la chica en el domicilio de la docente, ya que no queda cerca de la casa de ninguno de los padres de la chica. Tampoco se sabe a ciencia cierta si esto tiene relación con los cambios ocurridos tres días después en la cúpula de la comisaría de Mburucuyá. “Las malas lenguas dicen que todo estuvo relacionado. El caso genera más dudas que certezas”, cerró Florindo.