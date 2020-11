Un perro atacó a un nene de 11 años en bicicleta

Ocurrió en Parada Pucheta y fue trasladado a Paso de los Libres. Un nene de 11 años, que transitaba en su bicicleta por las calles de Parada Pucheta, donde fue atacado ferozmente por un perro. No se sabe cuál fue el motivo del ataque solo que el chico sufrió múltiples traumatismos. No corre riesgo su vida. Sucedió el martes al mediodía en aquella localidad, donde un chico de 11 años transitaba por el pueblo en bicicleta cuando fue atacado por un perro que le produjo serias lesiones que derivaron en su internación. Fue asistido en la sala de primeros auxilios de la localidad, pero por la gravedad de las lesiones fue necesario su traslado a la ciudad cabecera de Paso de los Libres donde es atendido en el hospital zonal, su vida no corre peligro.

Sufrió politraumatismos, como fractura brazo derecho, desprendimiento auricular lado derecho, desprendimiento dedo de la mano izquierda y mordeduras en cuello y espalda. La policía intenta determinar lo ocurrido.