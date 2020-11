Ex juez Turraca Schou confesó relaciones sexuales con los jóvenes

El exmagistrado Walter León Turraca Schou se quebró en pleno juicio. El exjuez de Ituzaingó, de manera espontánea confesó este martes que había mantenido relaciones sexuales con quienes lo acusan de abuso. Sin embargo, aseguró que ya eran mayores de edad. El juicio en su contra se había iniciado el 28 de octubre y hoy, al terminar la ronda de testimonios declaró, confirmaron fuentes judiciales. El exjuez fue denunciado por mantener relaciones sexuales con adolescentes a cambio de dinero y, según se sospecha, también se comprometía a firmar dictámenes favorables para las víctimas que se hallaban involucradas en causas penales. Los hechos que se le imputan son 13 en total.

En ellos están involucrados menores de 12 a 15 años que tenían conflictos con la ley y, en otros casos, estaban en tratamiento por adicciones, resguardados en hogares transitorios.

Este martes se desarrolló la cuarta jornada de debate por el juicio contra el exjuez Civil, Comercial, Laboral, Menores y Familia de Ituzaingó, doctor Walter León Turraca Schou, destituido por el Jury de Enjuiciamiento. Declararon cuatro testigos sobre los informes que se presentaron en el expediente.

Los doctores María Alejandra Petrucci de Oharriz, como presidente, y Rodrigo López Lecube y Francisco Javier Ramos, como vocales, concretaron hoy la cuarta jornada en la causa que se le sigue al ex magistrado correntino en el Tribunal Oral Penal de Santo Tomé.

Turraca Schou fue destituido en el 2016 por el Jury de Enjuiciamiento e inhabilitado de por vida en su cargo público por mal desempeño de sus funciones. Enfrenta cargos por Corrupción de Menores de 18 años agravado en concurso ideal con el delito de Abuso Sexual Simple, 8 veces reiterado en concurso real. Estos delitos están previstos y sancionados en los artículos 125 in fine y 119 inciso 1° del Código Penal, en función de los artículos 54 y 55 del mismo texto legal.

Se lo indica como responsable de los delitos de Corrupción de Menores de 18 años agravado en concurso ideal con el delito de Facilitación de la Prostitución, tres veces reiterado en concurso real. Previsto y sancionado en los artículos 125 in fine y 126 del Código Penal, en función de los artículos 54 y 55 del mismo ordenamiento. Se lo acusa de un total de 13 hechos, que fueron detallados en el requerimiento de elevación a juicio presentado por el fiscal de Instrucción, Correccional y de Menores de Ituzaingó, doctor Eugenio Balbastro Fiscal.